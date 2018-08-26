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黃國昌跨海助陣　推蔡尚至參選澎湖縣議員

記者張塵／澎湖報導2018/08/26 16:05
▲時代力量黨主席黃國昌跨海幫子弟兵蔡尚至加油打氣（圖／記者張塵攝 , 2018.08.26）
▲時代力量黨主席黃國昌跨海幫子弟兵蔡尚至加油打氣（圖／記者張塵攝 , 2018.08.26）

時代力量澎湖縣議員參選人蔡尚至今（26）日成立競選辦公室開幕茶會，時代力量執行黨主席黃國昌、秘書長陳惠敏現身加油助陣，蔡尚至標榜「打破議會黑箱」政見為競選主軸，希望為澎湖的政壇帶來一股清新的力量，注入年輕人的活力與創新。

黃國昌今日一早跨海參加成立茶會，首先表示很開心來到澎湖，雖然自己是外地人，卻一直都羨慕澎湖充滿藍天、海洋的美麗環境，要如何達成生態永續發展、厚植人文旅遊資源，一直都是許多鄉親的努力方向。黃國昌說，蔡尚至令他感動的是，過去台灣許多公民運動與澎湖反賭運動，蔡都以青年公民的角度聲援支持。時代力量也一直思考，如何用理念，連結正直的年輕人，成為改革澎湖縣議會的力量。


▲黃國昌推薦在地子弟蔡尚至　希望青年參政帶動澎湖發展（圖／記者張塵攝 , 2018.08.26）

以土生土長的澎湖囝仔自居的蔡尚至，世居在馬公市安宅里，祖父為海二廠退休人員、父親則是警務人員，蔡現為內政部澎湖老人之家心理輔導師；蔡尚至強調，在目前的議會中，無論大家四年前選了哪位議員，都不知道如何監督；縣議員領出席費，討論公共議題與預算，目前卻只有總質詢可以在特定媒體的特定時段看到，人民仍然難以檢視，正是因為縣政無法受到有效監督，過去有大筆預算被放到不切實際的建設上；他期許一個好的縣議會，應該不包工程、不收回扣，一定要公開透明、理性監督，將澎湖特有的自然資源、海洋文化、休閒運動帶向國際，讓人民監督議員、議員監督縣政，澎湖一定可以做得更好。


▲時力此次標榜打開議會黑箱　希望在澎湖搶下一席（圖／記者張塵攝 , 2018.08.26）

最後，黃國昌、陳惠敏與蔡尚至一起進行競選辦公室開幕儀式，將議會模型周圍的黑幕撕開，象徵「打開議會黑箱」，時代力量也希望民眾能給蔡尚至機會，支持改革的力量進入議會！

關鍵字時代力量黃國昌蔡尚至澎湖馬公
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