NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

桃園軌道願景館開幕 博覽交通規劃新時代

中央社2018/08/26 15:18
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市政府利用歷史建築打造的「軌道願景館」今天開幕啟用，桃園市長鄭文燦表示，桃園的交通建設已進入新時代，願景館的啟用，可讓民眾看見桃園軌道從過去到未來的發展演進。

鄭文燦受訪表示，「桃園軌道願景館」原是台鐵擁有82年歷史的舊倉庫，日前更被指定為歷史建築，市府在修復後規劃為軌道願景館，以桃園鐵路地下化、捷運系統發展和願景為展示重點，打造兼具導覽、教育和觀光功能的新景點。

鄭文燦表示，桃園在中央前瞻基礎建設計畫中獲得約新台幣2345億元的補助，其中軌道經費就有1300多億元，目前已納入捷運綠線、機場線延伸段和鐵路地下化等工程。捷運啟動和鐵路地下化，代表桃園進入新時代，市府會努力完成「三心六線」，實現「北北桃一小時生活圈」願景。

交通部鐵道局長胡湘麟表示，6月11日成立的鐵道局，與市府曾合作高速鐵路、機場捷運、鐵路地下化等工程。目前桃園市除了「軌道願景館」，還有位於高鐵站旁的「高鐵願景館」，相信桃園將成為軌道迷朝聖的城市。

桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，軌道願景館為和洋折衷式風格，1樓設置歷史區、技術區、願景區和多媒體互動區；2樓設置交通圖書室；戶外並展示國內第一具開放式「實體潛盾機」，讓民眾體驗桃園從過去、現在到未來的軌道發展軌跡。（編輯：方沛清）1070826

徐國勇訪新北警方 盼增見...毒犯砸車窗行竊雙北 毒駕...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan