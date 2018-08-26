桃園軌道願景館開幕 博覽交通規劃新時代

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市政府利用歷史建築打造的「軌道願景館」今天開幕啟用，桃園市長鄭文燦表示，桃園的交通建設已進入新時代，願景館的啟用，可讓民眾看見桃園軌道從過去到未來的發展演進。

鄭文燦受訪表示，「桃園軌道願景館」原是台鐵擁有82年歷史的舊倉庫，日前更被指定為歷史建築，市府在修復後規劃為軌道願景館，以桃園鐵路地下化、捷運系統發展和願景為展示重點，打造兼具導覽、教育和觀光功能的新景點。

鄭文燦表示，桃園在中央前瞻基礎建設計畫中獲得約新台幣2345億元的補助，其中軌道經費就有1300多億元，目前已納入捷運綠線、機場線延伸段和鐵路地下化等工程。捷運啟動和鐵路地下化，代表桃園進入新時代，市府會努力完成「三心六線」，實現「北北桃一小時生活圈」願景。