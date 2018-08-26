假疫苗的代價 長春長生股價連續29日跌停

（中央社台北26日電）位在中國吉林省的長春長生公司因產銷不合格疫苗遭官方沒收所得並罰款，公司多名高管被捕，連串負面消息重擊下，公司恢復交易以來股價連續29個交易日跌停，累計蒸發市值人民幣202億元。
綜合證券時報等陸媒報導，在連串負面消息打擊下，ST長生自恢復交易以來已連續29個交易日跌停，累計蒸發市值人民幣202億元（約合新台幣909億元），前天（24日）收在3.81元，市值只有37.1億元。
報導說，疫苗事件後，多家基金已宣布將ST長生的估值為「零」。
證券時報引述分析指出，基金對有退市風險的股票給予「零」估值，是因為估計該股票有機會跌停到下市，並認為該股票已再無任何清算價值，同時也可避免投資者透過基金套利，以確保基金正常運作。
中國國家藥品監督管理局今年7月15日通告，根據線索對長春長生生產現場進行例行檢查發現，長春長生在狂犬病疫苗生產過程中有紀錄造假等嚴重違反「藥品生產質量管理規範」（藥品GMP）行為。
在傳出狂犬苗疫苗產製過程紀錄造假前，長春長生生產的白喉、百日咳和破傷風三合一疫苗去年就曾被官方立場調查。
假疫苗事件爆發後，由於事涉幼童疫苗接種安全，大陸民眾反應激烈，中國國家主席習近平和總理李克強也陸續發話表態。在A股上市的長春長生曾因此暫停交易，恢復交易後公司股票簡稱由「長生生物」變更為「ST長生」。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1070826