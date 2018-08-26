假疫苗的代價 長春長生股價連續29日跌停

（中央社台北26日電）位在中國吉林省的長春長生公司因產銷不合格疫苗遭官方沒收所得並罰款，公司多名高管被捕，連串負面消息重擊下，公司恢復交易以來股價連續29個交易日跌停，累計蒸發市值人民幣202億元。

綜合證券時報等陸媒報導，在連串負面消息打擊下，ST長生自恢復交易以來已連續29個交易日跌停，累計蒸發市值人民幣202億元（約合新台幣909億元），前天（24日）收在3.81元，市值只有37.1億元。

報導說，疫苗事件後，多家基金已宣布將ST長生的估值為「零」。

證券時報引述分析指出，基金對有退市風險的股票給予「零」估值，是因為估計該股票有機會跌停到下市，並認為該股票已再無任何清算價值，同時也可避免投資者透過基金套利，以確保基金正常運作。