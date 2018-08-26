文壇唯一中篇小說獎 台積電文學賞徵選起跑

2017年第4屆台積電文學賞今天下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行頒獎典禮，曾繁城於會中宣布2019第5屆台積電文學賞徵選起跑。主辦單位說明，即日起收件至明年8月30日止，徵稿字數6萬到8萬字，凡40歲以下海內外華人均可參加，徵文辦法可見印刻文學生活誌或上「舒讀網」查詢。

本屆3名得獎者分別為：正賞王曉雯「歸程」獲得獎金新台幣60萬元及獎座，副賞趙越超「吉他與手槍」及副賞石梓元「下葬在禮拜天」各獲20萬元及獎座。3人皆來自中國，由曾繁城、決審委員代表朱天心及複審委員代表陳淑瑤頒獎。

曾繁城致詞表示，這屆評委對參選小說的深度及廣度要求極高，相信今年選出的3位得獎者也堪為成就，「能以有限文字描寫未來複雜世界，越來越難了。希望年輕人多加油，台積電也會繼續支持這樣的活動」。

朱天心致詞指出，台積電文學賞不僅是華人地區最重要的擂台，同時也是評審們的重要擂台，「光看近6、7年變化，也常被質疑，難道不需留任何一個獎給台灣人嗎？」她認為，台灣評審基於對文學史的絕對負責，這樣無私的評審文化對中國來說，相信也具有很大的交流意義。

此外，主辦單位特別舉辦「筆賽、寫拚──攻頂小說大山」座談，由朱天心、陳淑瑤與首屆得獎者柳丹秋、連明偉與本屆得獎者王曉雯，暢談與台積電文學賞因緣及懷想。評審於座談中，總結歷屆得獎作品特色，預告文壇趨勢；得獎者則分享參賽歷程，及得獎後帶給他們創作上的轉變，彼此促成跨世代與地域的文學交流。（編輯：張芷瑄）1070826