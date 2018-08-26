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獨家／一場豪雨　競選看板帆布也受損　亟待清理

記者陳聖璋/台南報導2018/08/26 17:32
選舉帆布不堪強風吹襲，破損嚴重，連竹架都倒塌。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.26)
選舉帆布不堪強風吹襲，破損嚴重，連竹架都倒塌。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.26)

這場豪雨不僅水淹南台灣，許多競選招牌、帆布也禁不起伴隨的強風吹襲，導致破損、掉落，甚至造成看板竹架倒塌；民眾反映，希望這些參選人忙著勘災拚選票，自己的災損也得關心，趕快派人巡查，儘速處理破損或掉落的帆布，勿造成環境髒亂，甚至傷及路人、影響公共通行。

台南市環保局局長林健三表示，競選看板及帆布破損或掉落，環保局會主動清理，依程序會先拍照存證，再通知參選人，視現場狀況再決定是否開罰。林健三說，若選舉看板或帆布損毀掉落，造成環境髒亂，或明顯影響、妨礙道路使用，環保局除主動清理，視情況可能依法開罰新台幣1200元至6000元。

損壞的帆布任意棄置於路旁，不僅造成環境髒亂，更有礙市容。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.26)

帆布鷹架或竹架屬於工務局權責，台南市工務局局長蘇金安表示，選舉鷹架或竹架因天災損毀而倒塌，若影響公共通行，工務局會主動清理。但至於是否開罰，權責單位是交通局，因為相關法令規定是「道路交通管理處罰條例」。

倒塌的竹架堆放在路旁空地。(圖/記者陳聖璋攝，2018.8.26)

民進黨台南市長參選人黃偉哲競選總部發言人郭國文表示，選舉看板或帆布損壞，研判有立即性危險的，都會立刻通知廠商處理。反之，或是較偏遠郊區的看板或帆布損毀，就會較慢處理。郭國文說，黃偉哲的選舉帆布多以壁面為主，較不易受損。

針對災後是否派人巡查競選看板損壞情形，國民黨台南市長參選人高思博競選辦公室說，隨時都有回報 ，只要有吹壞 ，都會當天處理，特別是有危險性的一定立即會請廠商修補，其餘會等雨停後修補。

無黨籍台南市長參選人林義豐指出，台南市的廣告招牌廠商就那麼幾家，若是發現看板或帆布損壞，會影響交通的，都優先處理，其餘的會先卸下，放置一旁，再慢慢處理。

 

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