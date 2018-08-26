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中央社

花蓮縣與加州天普市締結姊妹市

中央社2018/08/26 15:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）花蓮縣副祕書長謝公秉今天代表縣長傅焜萁，在洛杉磯與加州天普市市長文尚丞簽署合作備忘錄並締結姊妹市，強化兩地經濟、旅遊與文化交流合作。

謝公秉及花蓮縣局處首長在洛杉磯與文尚丞（William Man）及天普市（Temple City）官員、市議員等交換締結文書，訪問洛杉磯的國民黨立委江啟臣、王育敏、陳宜民、林麗嬋與李彥秀出席見證。

謝公秉致詞表示，樂見花蓮縣與天普市締結姊妹市情誼，希望有助兩地交流合作，花蓮縣好山好水的美麗風景歡迎大家來看看。

天普市與花蓮縣締結姊妹市，由全美台灣同鄉聯誼會前會長吳程遠居中牽線。他致詞指出，天普市各界樂見與花蓮縣締結友好城市，希望未來持續良好互動，建構交流平台，為城市帶來繁榮，為人民帶來幸福。

天普市位於美國加州洛杉磯郡，人口近4萬，教育資源在全美名列前茅，近年吸引華人移居，包括許多台灣移民，亞裔人口持續成長約占全市58%。

花蓮縣政府的新聞稿指出，花蓮縣自101年起陸續與南韓忠清北道堤川市、馬來西亞砂勞越州美里市及德國巴伐利亞邦史坦堡縣（Starnberg）簽署國際友好縣市備忘錄，逐步落實城市外交。（編輯：廖漢原）1070826

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