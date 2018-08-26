NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

九合一選舉 27日起受理登記

中央社2018/08/26 15:52
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉麗榮台北26日電）九合一選舉11月24日投票，將選出1萬1047位地方公職人員。直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員等9項選舉27日到31日受理登記，10月19日抽籤決定號次。

中央選舉委員會16日發布選舉公告，宣布九合一選舉正式開跑。這次有9種地方公職人員選舉，包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長。

中選會說，合計將選出1萬1047位地方公職人員，包括市長22人、議員912人、鄉鎮市長、山地原住民區長204人、鄉鎮市民代表、山地原住民區代表2149人，村里長7760人。

根據中選會公布的重要選務工作日，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉於27日到31日受理登記；登記截止後進行資格審查，10月19日抽籤決定號次，11月8日公告候選人名單，11月9日到23日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

中選會說，11月13日公布直轄市議員、縣市議員、縣市長選舉候選人名單，14日到23日舉辦政見發表會。11月20日前公告選舉人人數。

中選會指出，鄉鎮市長、原住民區長、鄉鎮市民代表、原住民區民代表和村里長選舉的工作時間表將配合上述日期，由各直轄市、縣市選委會訂定。

中選會官員表示，鄉鎮市長等選舉，登記時間也是8月27日到31日，其他作業時間也都比照縣市長、議員選舉時程辦理。

中選會目前預估九合一選舉人數為1920萬8000人，這次可能首次與全國性公民投票同日舉行投票；公投法修正後，公投投票權降為18歲，九合一選舉與公投總投票權人合計約1980萬，換句話說，18歲到20歲的公投首投族有60萬人左右。（編輯：謝佳珍）1070826

宏都拉斯Q1自薩爾瓦多進口...戴資穎晉級四強 羽球女單有...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan