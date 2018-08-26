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戴資穎晉級四強 羽球女單有望改寫隊史紀錄

中央社2018/08/26 15:54
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）世界羽球球后戴資穎，今天在8強與日本隊奧原希望交手，跟著對手跑，只花了33分鐘以21比15、21比10直落二拿勝晉級；明天搶金牌戰門票，戴資穎表示「盡力發揮」。

開賽首局戴資穎就一路領先，首局花了18分鐘以21比15拿下，第2局花15分鐘以21比10拿下。戴資穎表示，昨天看奧原希望輕鬆擊敗對手晉級8強，就覺得今天比賽應該不會很好打，也稱讚對手每場表現都表現得很出色。

戴資穎與奧原希望近2年都沒有交手機會，今天比賽戴資穎雖然一路居於上風，但也透露「因為她很能跑，賽前就告訴自己要可以跟著她跑」，相隔這麼久再交手，她也點出奧原希望打球更有組織性。

首局順利拿下後，戴資穎表示，第2局對手應該會比較急，所以沒有想太多、做好自己；談起此次比賽表現，她表示每天的狀況不太一樣，也不能很肯定說狀況有越來越好，明天4強賽將對上印度女將賽娜（SainaNehwal）。

戴資穎僅表示，打到4強賽，大家水平都很接近，「我覺得大家都是相對的，明天比賽就是盡力發揮」；戴資穎2014年仁川亞運，為中華隊拿下隊史首面羽球女單獎牌，今天晉級4強，追平上屆成績，有機會再創隊史最佳成績。（編輯：陳怡璇）1070826

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