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中央社

澳洲迎來及時雨 歐洲仍苦候甘霖

中央社2018/08/26 16:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨26日綜合外電報導）飽為旱情所苦的澳洲東部部分地區，週末終於迎來大範圍降雨，讓苦於應付半世紀來最嚴重旱象的農民稍稍喘口氣；但同遭大旱的歐洲仍未看到希望，農作與飼料作物料將大量減產。

澳洲的昆士蘭與新南威爾斯省旱情嚴重，牧場人員早已被迫以人工親手餵食綿羊與牛隻；在乾草與穀物不足供應牲口下，牧場人員只好將庫存出清，有些索性將牲口槍殺，減少牲口痛苦。

週末的降雨是1年多來部分地區農民首次看到雨水，有些人因而高聲歡呼。但地面近幾個月來已過乾，未來幾週仍需更多的大雨，才能扭轉旱象。

全國農民總會（National Farmers' Federation）主席席姆森（Fiona Simson）說：「這點雨遠不夠紓解旱象，接下來幾個月，我們每週都需要20毫米的雨量，以適度讓枯竭的土壤重生，讓土壤能保留濕度。」

相較地中海國家已長年習於在少雨下從事農牧，今年歐洲北部遭逢廣泛旱情，已使農民因缺乏飼料，只好將大量牲口送去屠宰。

瑞典今夏遭逢世紀高溫，大片土地陷於野火，穀物收成預料將大減約30%，且還不確定近日已稍涼的氣溫能否讓農民取得多些乾草。

類似狀況也出現在德國，官員表示每25間農場就有1間恐因旱災面臨倒閉。在種植飼料作物的下薩克森邦（Lower Saxony），收成預計要比過去正常年份減產逾4成。

在荷蘭，據相關農業協會表示，飼料短缺估計達40到60%，穀物收成也將短少20%。（譯者：陳亦偉/核稿：陳政一）1070826

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