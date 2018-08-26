澳洲迎來及時雨 歐洲仍苦候甘霖

（中央社雪梨26日綜合外電報導）飽為旱情所苦的澳洲東部部分地區，週末終於迎來大範圍降雨，讓苦於應付半世紀來最嚴重旱象的農民稍稍喘口氣；但同遭大旱的歐洲仍未看到希望，農作與飼料作物料將大量減產。

澳洲的昆士蘭與新南威爾斯省旱情嚴重，牧場人員早已被迫以人工親手餵食綿羊與牛隻；在乾草與穀物不足供應牲口下，牧場人員只好將庫存出清，有些索性將牲口槍殺，減少牲口痛苦。

週末的降雨是1年多來部分地區農民首次看到雨水，有些人因而高聲歡呼。但地面近幾個月來已過乾，未來幾週仍需更多的大雨，才能扭轉旱象。