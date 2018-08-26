台股震盪 法人：常態化看待貿易談判 注意傳產

在資金面，近期成交動能未有效放量，亦反映市場欠缺信心所致。證交所統計，近一週成交量多在新台幣1100億元上下，其中兩個交易日成交量不到千億元。就外資動向來看，雖然24日外資呈現賣超22.74億元，但近一週外資買超仍逾90億元，仍屬正向。

針對近期盤面資金輪動，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，整體來看，包括傳產、電子類股都有所表現，但波動大的走勢透露出市場面對美中貿易談判、美國聯準會升息步調等雜音反覆干擾下信心不足。

（中央社記者韋樞台北26日電）台股上週震盪，力守年線及10800點之上，但有兩天成交量低於千億元，顯示市場受美中貿易戰等國際局勢影響而信心不足。法人認為，應視貿易談判為常態；同時注意資金移入傳產股。

廖哲宏觀察資金板塊，近期部分資金明顯移往傳產，大型傳產權值股走勢相對受惠；這也反映出，隨著iPhone新機問世等題材逐步發酵，部分族群也難免面臨短線漲多獲利了結的調節壓力，進而加大盤面波動幅度。

國際情勢方面，廖哲宏強調，面對美中貿易談判議題延燒，同步開徵新一輪關稅，雜音紛擾持續，建議投資人應逐漸習慣，並視貿易談判的反覆變化為常態化、把雜音當正常環境，並隨著已公布的關稅調整狀況，及觀察人民幣匯市波動狀況作為因應判斷上的參考。

回到基本面，廖哲宏認為，美股表現持續正向，美國內部消費能力仍強，初步反應出關稅墊高價格仍可被接受；至於未來是否會出現較顯著的影響，仍需視貿易談判時間長度及結果，是否實質影響經濟面。

在近日資金挹注的傳產方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，傳產股除水泥、鋼鐵受惠中國供給側改革、環保稽查及冬天時期污染、減排停產，供給有限支撐價格的正面因素外，紡織衣鞋等族群也受惠美元強勢，以及美國服務零售銷售正成長趨勢有望延續數年，廠商下單意願增加。

日盛精選五虎基金經理人林佳興也表示，近來傳產報價提高、財報表現亮眼，在基本面無虞下，加上資金出脫被動及晶圓等漲價族群，轉入傳產買盤不斷湧入。中國環保趨嚴下可觀察鋼鐵、水泥、工紙類股。水泥產業受惠中國官方實施錯峰生產與環保督察政策，以致水泥價格上漲維持近年高點，加上水泥旺季來臨，報價有望續漲。此外，塑化亦可留意。（編輯：黃國倫）1070826