高苑科大校友會理監事改選　校長募款百萬協助國際學生

中華民國高苑科技大學校友會於今(26)日上午在該校行政大樓演講廳，舉行第5屆第1次會員大會，會中進行理監事改選，由居家清潔公司總經理龍耀宗當選理事長，校長趙必孝也在會中募款100萬元，以協助資助國際學生。
高苑科技大學校友會第5屆第1次會員大會，是由該會理事長陳俊銘主持，高苑科技大學校校長趙必孝、主任秘書吳上立、研發長葉怡君以及該會會員與會。
會中進行會務報告及提案討論，審議通過106年度工作報告、106年度收支決算表、107年度工作報告，以及107年度收支決算表等議案。
▲高苑科技大學校長趙必孝在會中期盼校友會能支持學校招生，並募款100萬元，以協助資助國際學生。(圖／記者黃守作攝，2018.08.26)
高苑科技大學校校長趙必孝在致詞時，說明該校國際產學專班招生情形，他說，目前該校來自東南亞國家產學專班學生有360人，預計於107學年度突破500人，他期盼校友會能支持學校招生，並募款100萬元，以協助資助國際學生。
校友會理事長陳俊銘隨即響應此一國際辦學愛心募款活動，當場捐款3萬元拋磚引玉，希望有更多校友響應。
▲高苑科技大學校友會理事長陳俊銘(左)在該校主任秘書吳上立(中)監交下，將印信交給新任理事長龍耀宗(右)。(圖／記者黃守作攝，2018.08.26)
會中並進行理監事改選，理事長由龍耀宗當選，常務理事為蘇鳳珠、吳三雄，理事包括黃群富、楊鎮覬、葉怡君、沈志哲、林煌陸、張玉枝，常務監事為張瑛珍，監事為謝智輝、康維淑等人，並在主任秘書吳上立監交下，由卸任理事長陳俊銘將印信交給新任理事長龍耀宗，以利會務推展。