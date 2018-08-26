高苑科大校友會理監事改選　校長募款百萬協助國際學生

中華民國高苑科技大學校友會於今(26)日上午在該校行政大樓演講廳，舉行第5屆第1次會員大會，會中進行理監事改選，由居家清潔公司總經理龍耀宗當選理事長，校長趙必孝也在會中募款100萬元，以協助資助國際學生。

高苑科技大學校友會第5屆第1次會員大會，是由該會理事長陳俊銘主持，高苑科技大學校校長趙必孝、主任秘書吳上立、研發長葉怡君以及該會會員與會。

會中進行會務報告及提案討論，審議通過106年度工作報告、106年度收支決算表、107年度工作報告，以及107年度收支決算表等議案。