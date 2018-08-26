兩韓離散家屬團聚 年底前可能再辦

這次南北韓離散家屬團聚活動分兩輪進行，每輪3天，南韓方面參加第一輪活動的有89人，第二輪活動有83人。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，朴庚緒25日在金剛山的記者會上說，與北韓祖國和平統一委員會副委員長朴勇一討論年底前再次舉行離散家屬團聚活動，雙方都同意有其必要性。確定的日期會在南北韓局長級工作磋商中討論，活動規模會和這次相似。

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）與第21次南北韓離散家屬南韓探親團一起訪問北韓的大韓紅十字會會長朴庚緒昨天在金剛山表示，與北韓磋商了年底前再次舉行離散家屬團聚活動，最快可望在10月底舉行。

報導說，朴庚緒表示，南北韓離散家屬每年約有3000至4000人離世，7到10年後團聚活動的規模恐怕很難達到今年的水準。他說，這次與北韓就確認離散家屬生死、定期團聚、視頻會面、訪問故鄉、掃墓等相關問題廣泛交換意見。

朴庚緒說，這次團聚活動中，南北韓離散家屬首次在客房單獨用餐，南韓探親團在車內接受出入境檢查等，南北韓雙方展開積極合作。南北韓元首4月27日舉行高峰會並簽署「板門店宣言」後，南北韓舉行的首次離散家屬團聚活動在北韓方面積極配合下圓滿成功。

南韓探親團324人今天向時隔65年重逢的北韓親人告別後，下午1時20分乘坐遊覽車返回韓國。第21次南北韓離散家屬團聚活動至此全部結束。這次活動分兩輪進行，第一輪團聚活動於20至22日舉行，第二輪於24至26日舉行。

1950年至1953年的韓戰令數以百萬計的人民流離失所，骨肉離散。停戰後，雙方劃定分隔朝鮮半島不可跨越的非軍事區（DMZ），許多兄弟姊妹、雙親孩子和夫婦難以相見。

這些年來，許多登記參加抽籤，希望前往北韓會見親人的南韓民眾在等待期間撒手人寰，如今還活在世上的不到6萬人。這是南北韓3年來第一次舉行兩韓離散家庭團聚活動。（編輯：郭中翰）1070826