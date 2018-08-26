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中央社

日媒：美專家指華府還將啟動第3輪關稅制裁

中央社2018/08/26 16:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北26日電）華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題研究副主任甘迺迪表示，只要美國經濟不急劇減速，基本上美方肯定會對中國啟動第3輪加徵關稅措施。

中美兩國本月22至23日在華府展開為期兩天的貿易磋商，這是雙方貿易摩擦加劇後，今年上半年以來的第4次談判。與此同時，雙方也自23日開始啟動第2輪關稅制裁，相互對160億美元產品加徵關稅。

據日本經濟新聞中文版日前發自華府的報導，史考特‧甘迺迪（Scott Kennedy）說，美國川普政府啟動第2輪關稅制裁，中國回以同等規模的反制措施，此事原本就成定局。

他說，中美兩國雖然也同時舉行了事務級別磋商，但是未能阻止當前對立的趨勢，最多也只是透過磋商明確掌握兩國政府的立場。

在第2輪關稅制裁也生效後，報導引述甘迺迪說，「只要美國經濟不急遽減速，美方基本上肯定會啟動對價值2000億美元中國輸美產品徵收的第3輪追加關稅。」

中美貿易戰開打，兩國相互對金額500億美元的商品加徵25%高關稅。第一波關稅制裁於7月6日上路，涉及340億元的產品；另160億元產品於美東時間23日零時1分（台北時間23日中午12時1分）起實施。

除此之外，華府原本就擬針對價值2000億美元的中國進口商品加徵關稅舉行聽證會。外媒認為，看來9月下旬或10月初開徵的可能性愈來預高。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1070826

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