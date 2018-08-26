義魄千秋全國義民祭　新竹縣豬獅大吉熱鬧登場

賴清德表示，去年自己甫上任參加的第一個公開行程就是義民祭，今年又再度來到義民祭，義民祭是客家人的大事，感謝新竹縣政府一直致力傳承客家文化，讓傳統走入現代，也讓民眾更加認識客家文化。

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」活動今(26)日在新埔義民廟盛大登場，由芎林鄭家武獅隊前導，行政院長賴清德向義民爺獻香祈福後，親自將義民祭平安符過香爐，神聖莊嚴的傳統客家八音團伴奏下迎出義民爺神龕，恭迎義民爺至祭典區繞境祈福並依傳統儀式舉行安座大典。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年是義民廟創建第230周年，由下山聯庄祭典區輪值。最大特色是將義民祭與祭典區在地文化特色相互融合，加入芎林下山「客家獅」特色，以「豬獅大吉」取其諧音「諸事大吉」打造義民祭文化新意象；今年首創邀請國際學生日本高知縣高知南高校與新竹縣內高中職包括義民中學、忠信高中、內思高工等在地學校舉辦友誼賽，進行彩繪神豬的觀摩交流，希望透過活動的舉辦提供雙方國際交流學習平台，楊智翔創作的五米高巨豬也在義民廟廣場共襄盛舉。

開幕式在15聯庄大旗陣帶領下，由台灣戲曲學院特技團、福爾摩沙舞劇團、飛鴻館醒獅團、築夢舞集等11團隊近三百人進行踩街；隨後由祭典區芎林客家獅前導祭典區恭迎義民爺車隊鼓陣熱鬧進場，客家獅並將進行別開生面的祈福鎮煞儀式。



▲義民祭開幕式在15聯庄大旗陣帶領下，由台灣戲曲學院特技團、福爾摩沙舞劇團、飛鴻館醒獅團、築夢舞集等11團隊近三百人進行踩街。（圖／新竹縣政府提供）

開幕式結束，民眾於現場排隊領取義民爺加持過香的平安符。9時至11時現場另有親子闖關遊戲，共有挑擔體驗、製作紅粄、草鞋、草刀、客家諺語猜謎、義民裝扮變裝……等10個關卡，場面熱鬧。

下午在祭典區芎林鄉農會農村社區小舖舉辦「祭典奉飯」講座，由芎林鄉志作者莊興惠校長講解芎林中元祭典的過去與現在，文史研究者古智誠講解中元祭的神豬意涵，以及交通大學教授羅烈師講解奉飯意涵，並有爐主家族代表參與講座。



▲義魄千秋2018全國義民祭在新竹縣，豬獅大吉熱鬧登場。（圖／新竹縣政府提供）

晚上在芎林祭典區舉辦平安食福活動、7時「舞躍HA客大會獅」集合縣內大大小小高手，共有八個舞獅團，包括新竹縣客家武術舞獅發展協會、芎林國小金獅隊、芎林國中金獅隊、東海國小金獅隊 、新竹縣客家武獅文化協會、芎林鄉黃姓金獅團、湖口周三合客家獅團、新竹縣寶山廣東金獅陣客家獅等團隊同場競技，熱鬧精彩。