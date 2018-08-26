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中央社

澳洲逼宮大戲延燒 外長畢紹普辭職

中央社2018/08/26 16:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲前總理滕博爾24日遭逼宮下台，由前財政部長莫里森接任黨魁與總理後，外交部長畢紹普今天表示，她已辭去莫里森內閣的職務。

路透社報導，畢紹普（Julie Bishop）宣布，她將成為國會後座議員，但尚未決定是否參加預定明年5月前登場的下屆選舉。畢紹普參選與否與莫里森（ScottMorrison）政府高度相關，因為執政聯盟目前僅以一席之差，取得國會多數。

澳洲政壇經歷長達一週的動盪後，莫里森24日在自由黨（Liberal Party）黨團會議中意外出線，取代滕博爾（Malcolm Turnbull）出任黨魁與總理，成為澳洲近10年來第6位總理。

自由黨目前與較小的國家黨組成自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition），且最近幾個月來，民調一直落後在野的勞工黨（Labor）。

自由黨領導危機隨21日保守派杜登（Peter Dutton）挑戰滕博爾黨魁大位引爆，畢紹普在第一輪投票中出局，莫里森最後擊敗杜登勝出。

畢紹普回到家鄉西澳省（Western Australia）後發布聲明表示：「我會留在國會後座，致力為西澳省發聲。」（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070826

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