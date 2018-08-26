豪雨378校受災 教部評估都可如期開學

（中央社記者陳至中台北26日電）近日受到熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，全國有378所學校提報災損。教育部今天初步評估，只要不再淹水，各校應可在30日前完成校園整理和恢復工作，不會影響開學。

教育部長葉俊榮、國民及學前教育署長邱乾國今天完成課程審議會大會上午議程，下午便南下到「0823豪雨」受損學校勘災，分別前往旗山國中、西港國中等校，瞭解災損及復原工作進行情形。

邱乾國傍晚受訪以旗山國中為例，該校正逢校舍整修，有8個班的學生暫時使用組合屋上課，豪雨後學校已進行緊急處置，加強防水、抽水設備，應可趕上30日開學。