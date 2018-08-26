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豪雨378校受災 教部評估都可如期開學

中央社2018/08/26 16:44
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北26日電）近日受到熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，全國有378所學校提報災損。教育部今天初步評估，只要不再淹水，各校應可在30日前完成校園整理和恢復工作，不會影響開學。

教育部長葉俊榮、國民及學前教育署長邱乾國今天完成課程審議會大會上午議程，下午便南下到「0823豪雨」受損學校勘災，分別前往旗山國中、西港國中等校，瞭解災損及復原工作進行情形。

邱乾國傍晚受訪以旗山國中為例，該校正逢校舍整修，有8個班的學生暫時使用組合屋上課，豪雨後學校已進行緊急處置，加強防水、抽水設備，應可趕上30日開學。

邱乾國表示，如果學校受損嚴重，作為備案，教育部將協調鄰近的國立學校出借教室，例如旗山國中的學生，可以轉移到鄰近的旗美高中上課。

邱乾國評估，只要未來幾天不再淹水或有太強烈的降雨，全國各級學校應可如期開學。目前教育部正和高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣等受災嚴重的縣市教育單位密切聯繫，並立即提撥新台幣4878萬補助款，作為學校緊急搶修經費。

邱乾國也提到，除了校舍安全和環境清潔，教育部長葉俊榮特別提醒，校園飲水、餐廳設備必須做好檢查和維護，避免影響師生健康。（編輯：張芷瑄）1070826

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