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豪雨襲南台灣 姚文智籲北市加把勁協助

中央社2018/08/26 16:49
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北26日電）豪雨造成南台灣嚴重淹水，民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，看到新北市長朱立倫呼籲新北市協助救災，他也要呼籲北市府或是民間，大家能加把勁協助。

姚文智說，面對這樣的極端氣候，心態要有所調整，整體都市的防洪、治理應持續推動，希望大家不要把韌性城市、海綿城市拿來當作口號，而北市目前推動海綿城市的進度只完成0.6%，距離目標非常遠，應該做全面考量。

姚文智今天出席在北市府親子劇場舉行的「向台灣歌謠作詞家葉俊麟致敬」音樂會，並於會前接受媒體聯訪做以上表示。 他同時指出，全球化時代下，更多的本土化其實是越接近國際化，因此在推動智慧城市的過程中，要提供管道、誘因，把文化傳承下去。

姚文智說，台北市過去人才輩出，像是葉俊麟、李臨秋等人，都是創造當年台語歌謠、形塑台灣文化非常重要的詞曲作者；對於在這個城市發展的歷史記憶裡，能夠豐富城市文化、讓時代精神傳唱下去的人物，北市府應該盡更多心力，規劃各種能喚起、傳承這樣精神的文化活動。

姚文智也說，在推動智慧城市的過程裡，要提供更多管道、誘因，繼續把這樣的文化傳承下去，而更多的本土化其實是越接近國際化，因為在全球化時代，一方面要跟國際接軌，也要找出特殊性，因此本土多元、豐富的文化呈現，也是重要的一環。（編輯：方沛清）1070826

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