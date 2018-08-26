影／彰化縣運動i台灣網球體驗營　球迷享受零距離體驗

▲來自埔鹽等各鄉鎮球友一起以球會友、切磋球技，主辦單位還特別開設體驗區，吸引民眾體驗一下網球的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

為配合政府推展全民運動，增進球友之間的友誼和球技的交流，促進人際關係，活絡地方運動風氣，由彰化縣大村鄉體育會主辦、永靖長生網球隊承辦的107年彰化縣運動i台灣網球體驗營，26日上午在永靖高工網球場舉行，彰化縣長魏明谷感謝主辦單位推廣網球運動不遺餘力，增加政府政策推動效能。

魏明谷表示，網球運動被稱為世界上第二大運動，一向被稱為「貴族運動」、「高雅運動」以及「文明運動」的美譽。大村鄉體育會辦理107年彰化縣運動i台灣網球體驗營，強化下一代國人的體魄，提高素養、鍛鍊意志。



▲107年彰化縣運動i台灣網球體驗營，來自埔鹽等各鄉鎮球友一起以球會友、切磋球技，主辦單位還特別開設體驗區，吸引民眾體驗一下網球的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷指出，網球運動人口不分年齡、不分地域，透過運動可以紓解心靈與身靈上的壓力，產生愉悅的幸福感，對工作以及健康有很好的幫助，希望大家能運動強身。「運動與體育是基本人權」，參與體育活動不僅能促進各年齡階段人群的身體健康，還能帶來社會效益並提高人們的幸福感。健康的國民將是國家最大資產，國民體能是國家競爭力之基石，如此蓬勃發展的體育活動正是台灣名列世界先進國家的最好證明。



▲大村鄉體育會舉辦107年彰化縣運動i台灣網球體驗營，來自埔鹽等各鄉鎮球友一起以球會友、切磋球技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷說，台灣愛好網球，投入網球運動的人口相當多，年齡分布範圍也廣，閒暇時間，約球友去網球場進行一番練習和對抗，通過滿場的奔跑，有力的擊球、大聲的吼叫或歡快的笑聲，可以宣洩或緩解自己的壓力和緊張，進而以飽滿的精神和良好的狀態投入到自己的工作、學習和生活中。



▲大村鄉體育會舉辦107年彰化縣運動i台灣網球體驗營，球友熱烈響應以球會友、切磋球技。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)