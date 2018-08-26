美重量級參議員馬侃辭世 外交部深表哀悼

（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北26日電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。外交部今天對此深表哀悼，也對馬侃不遺餘力促進台美關係，「表達崇高敬意及感念」。

馬侃（John McCain）是參議院重量級議員，25日病逝。馬侃向來友台，總統府秘書長陳菊8月中旬隨總統蔡英文出訪，停留美國期間也曾轉達蔡總統對他的問候。

外交部今天發布新聞稿表示，對馬侃病逝「深表哀悼」，外交部已立即指示駐美代表處，向馬侃家屬轉達政府及人民的慰問之意。

外交部指出，馬侃一生貢獻國家，曾是越戰英雄，也曾是美國共和黨2008年總統候選人。馬侃在美國國會任職30多年，在美國政界德高望重，「被視為捍衛自由民主的領導者，也是台灣最忠實堅定友人之一。」