NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

余祥銓怨母講話耿直患憂鬱　李亞萍：我跟憲哥從不護短

娛樂中心／綜合報導2018/08/26 15:05
▲余祥銓上節目透露媽媽對他講話過酸。（圖／翻攝余祥銓臉書, 2018.08.26）
▲余祥銓上節目透露媽媽對他講話過酸。（圖／翻攝余祥銓臉書, 2018.08.26）

吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）因在IG揚言炸台北市政府，引起警方注意，讓星二代話題再度浮上檯面，余祥銓為余天與李亞萍的兒子，日前他在節目上抱怨，媽媽對他講話很酸、往死裡戳，對此李亞萍近日受訪時也回覆「錯就錯，我從不護短！」


▲余祥銓為余天的兒子。（圖／翻攝余祥銓臉書, 2018.08.26）

余祥銓日前上節目談到星二代話題，他透露媽媽在言語中總是質疑他的能力，讓他必須服用安眠藥、鎮定劑、等進行藥物治療，據《壹週刊》報導，被問及兒子在節目上譴責自己有何感想，對此李亞萍坦言「吳宗憲第一個就罵兒子，我也是這種心情。他（余祥銓）吸大麻警察說要關12天，我就說『把他關120天！』」


▲李亞萍被兒子抱怨講話毒舌。（圖／翻攝余祥銓臉書, 2018.08.26）

事實上，李亞萍對於獨子余祥銓疼愛並不少，當兒子出事、憂鬱症，自己也是擔心的食不下嚥、淚流滿面，但李亞萍仍堅持自己的教育理念說道，「這就是我，我本來就沒說過好聽話，錯就錯，就一定要讓他知道。」先前余祥銓傳出憂鬱症病情突爆發，退了不少通告，當時只見李亞萍出面自責給兒子壓力過大，也求網友別繼續罵兒子了。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字余祥銓余天李亞萍
明年出嫁？　阿Sa用這方式回應了談孫安佐　李文估計至少要5年服刑

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan