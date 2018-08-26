余祥銓怨母講話耿直患憂鬱　李亞萍：我跟憲哥從不護短

吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）因在IG揚言炸台北市政府，引起警方注意，讓星二代話題再度浮上檯面，余祥銓為余天與李亞萍的兒子，日前他在節目上抱怨，媽媽對他講話很酸、往死裡戳，對此李亞萍近日受訪時也回覆「錯就錯，我從不護短！」

余祥銓日前上節目談到星二代話題，他透露媽媽在言語中總是質疑他的能力，讓他必須服用安眠藥、鎮定劑、等進行藥物治療，據《壹週刊》報導，被問及兒子在節目上譴責自己有何感想，對此李亞萍坦言「吳宗憲第一個就罵兒子，我也是這種心情。他（余祥銓）吸大麻警察說要關12天，我就說『把他關120天！』」



▲李亞萍被兒子抱怨講話毒舌。（圖／翻攝余祥銓臉書, 2018.08.26）

事實上，李亞萍對於獨子余祥銓疼愛並不少，當兒子出事、憂鬱症，自己也是擔心的食不下嚥、淚流滿面，但李亞萍仍堅持自己的教育理念說道，「這就是我，我本來就沒說過好聽話，錯就錯，就一定要讓他知道。」先前余祥銓傳出憂鬱症病情突爆發，退了不少通告，當時只見李亞萍出面自責給兒子壓力過大，也求網友別繼續罵兒子了。

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