臨場表現佳 亞運中華隊龍舟500公尺強勢摘金

中華男子輕艇代表隊教練黃椿霆表示，賽前評估的成績大約就是在2分11秒、2分12秒，今天算是有發揮出正常水準，臨場表現也比預期好。

中華男子輕艇代表隊今天在亞運龍舟500公尺決賽，開賽後就取得領先，前250公尺時以1分02秒25領先中國大陸、泰國；後250公尺，中華男子輕艇代表隊加足馬力，逐漸拉開領先差距，最終以2分11秒691，力壓中國大陸、印尼拿下金牌。

亞運最前線（中央社記者李晉緯台北26日電）中華男子輕艇代表隊，今天在雅加達-巨港亞洲運動會龍舟500公尺賽事中，從預賽、複賽、決賽，一路把成績往上抬，最終以2分11秒691成績強勢摘金。

最終能以明顯優勢奪金，黃椿霆說，預賽選手心情上比較放鬆，「因為全部精神都放在決賽」，才會有從預賽開始成績越來越好的情況，但他相信接下來的比賽成績會更好，今天他給選手90分以上的分數，「接下來再奪牌就100分了」。

中華男子輕艇代表隊周恩平、林聖儒提到，今天不只贏，還贏很多，成績比預期的還要好，拿下金牌的感覺只有一個「爽」字可以形容，並說：「明天1000公尺也要拿下。」

龍舟500公尺小組預賽中，中華男子輕艇代表隊划出2分15秒610，在分組中僅次於泰國，排名分組第二晉級複賽，複賽再划出2分13秒414，以分組第一之姿晉級決賽。

至於中華女子輕艇代表隊，在龍舟500公尺小組預賽划出2分32秒656，在分組中排在南、北韓聯軍及中國大陸之後，位居分組第三並取得晉級複賽資格；複賽划出2分33秒722，在分組中排在印尼、中國大陸、新加坡之後，位居分組第四，無緣爭取獎牌。（編輯：張芷瑄）1070826