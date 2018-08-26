NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

臨場表現佳 亞運中華隊龍舟500公尺強勢摘金

中央社2018/08/26 16:57
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線（中央社記者李晉緯台北26日電）中華男子輕艇代表隊，今天在雅加達-巨港亞洲運動會龍舟500公尺賽事中，從預賽、複賽、決賽，一路把成績往上抬，最終以2分11秒691成績強勢摘金。

中華男子輕艇代表隊今天在亞運龍舟500公尺決賽，開賽後就取得領先，前250公尺時以1分02秒25領先中國大陸、泰國；後250公尺，中華男子輕艇代表隊加足馬力，逐漸拉開領先差距，最終以2分11秒691，力壓中國大陸、印尼拿下金牌。

中華男子輕艇代表隊教練黃椿霆表示，賽前評估的成績大約就是在2分11秒、2分12秒，今天算是有發揮出正常水準，臨場表現也比預期好。

最終能以明顯優勢奪金，黃椿霆說，預賽選手心情上比較放鬆，「因為全部精神都放在決賽」，才會有從預賽開始成績越來越好的情況，但他相信接下來的比賽成績會更好，今天他給選手90分以上的分數，「接下來再奪牌就100分了」。

中華男子輕艇代表隊周恩平、林聖儒提到，今天不只贏，還贏很多，成績比預期的還要好，拿下金牌的感覺只有一個「爽」字可以形容，並說：「明天1000公尺也要拿下。」

龍舟500公尺小組預賽中，中華男子輕艇代表隊划出2分15秒610，在分組中僅次於泰國，排名分組第二晉級複賽，複賽再划出2分13秒414，以分組第一之姿晉級決賽。

至於中華女子輕艇代表隊，在龍舟500公尺小組預賽划出2分32秒656，在分組中排在南、北韓聯軍及中國大陸之後，位居分組第三並取得晉級複賽資格；複賽划出2分33秒722，在分組中排在印尼、中國大陸、新加坡之後，位居分組第四，無緣爭取獎牌。（編輯：張芷瑄）1070826

豪雨襲南台灣 姚文智籲北...陸國產航艦進行第2次海試 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan