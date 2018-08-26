不敵熱帶低壓強風豪雨　澎湖網垵口擱淺遊艇支解

歷經11天的海上漂流擱淺在澎湖網垵口沙灘的香港籍遊艇「M/Y Duck l ing」，不敵連日的低氣壓強風豪雨摧殘與漲退潮影響，船體已經支解破碎，所幸遊艇內的油品是先抽離，並未造成海洋汙染，不過船上零件散落在綠蠵龜產卵地的沙灘上，令保育人士相當氣憤，郷公所表示將等到天氣放晴，立即進行清理工作。

根據了解，「M/Y Duck l ing」號是在本月8日於呂宋島西方210海浬，因引擎及舵機故障失去動力，由附近作業的貨輪將船上4人救起，並以船上繩纜進行拖帶，不過因為發生斷纜導致遊艇自行漂流，在無人駕駛的情況下，在19日奇蹟似的擱淺在望安網垵口的沙灘上。



▲遊艇零件散落在綠蠵龜產卵的棲息地令鄉公所十分頭痛（圖／望安居民提供 , 2018.08.26）

海巡署第一時間通知船東，並在航港局協助下23日從菲律賓趕來，24日扺澎，當時遊艇雖然載浮載沉但是尚未解體，環保局因此要求航港局儘速處理，並請岸巡人員先協助監測有無漏油情形，航港局商請船東進行殘油及殘船的移除作業，24日船東委託望安鄉公所代為執行。



▲遊艇的引擎散落在沙灘上面所幸沒有油汙露出（圖／望安居民提供 , 2018.08.26）

怎知連日來熱帶低氣壓過境台灣澎湖地區，無法順利的執行拖吊工作，這艘遊艇因不堪連日的強風豪雨，整艘遊艇被海浪打得支離破碎，船上的零件散落在沙灘上，所幸船上已無油品，暫無油汙外洩汙染的可能，因此望安郷公所決定將等天氣放晴，協助處理沙灘上面的廢棄物，以免在綠蠵龜的產卵區造成汙染。