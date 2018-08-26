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中市府全面防堵登革熱疫情擴散

記者柳榮俊／台中報導2018/08/26 18:23
▲大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場等疫情熱源，衛生局動員約300多人進行疫情調查（圖／衛生局提供 , 2018.8.26)
▲大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場等疫情熱源，衛生局動員約300多人進行疫情調查（圖／衛生局提供 , 2018.8.26)

全台登革熱疫情進入高峰期，台中市政府除針對大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場等疫情熱源，動員約300多人進行多次疫情調查、病媒蚊孳生源清除及化學防治，目前確診案例全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第二波病例出現，並採買公費登革熱NS1快篩試劑，提供疫情熱區的基層診所使用，同時號召市民共同投入清除積水容器孳生源工作，全面防堵疫情擴散。

衛生局表示，台中這波登革熱疫情熱源位於大里區東昇里「開心農場」及周邊地區、內新市場，包括大里區、太平區、東區、西區及南區等鄰近區域公所均召開區級應變小組會議全力控制疫情，截至(25)日為止，市府已陸續動員約300多人，執行該農場及市場孳生源清除27次、擴大疫情調查14次、化學防治8次，登革熱案例住家附近也加強清理及噴藥。

衛生局表示，副市長林依瑩連續兩日前往現場巡查，並慰勞這幾天來投入清除孳生源所有工作人員及志工的辛苦，明後兩日預計再安排4次化學防治工作，針對登革熱熱點區域實施消毒作業。

另針對目前台中市登革熱確診案例，市府全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第二波病例出現，另衛生局也採買公費登革熱NS1快篩試劑，大量提供疫情熱區的基層診所，並辦理教育訓練，提升案例通報時效，同時鼓勵非熱區的醫療院所自行採購快篩試劑並申報健保。

此外，為徹底清除孳生源頭，市府這周末也發動「全民清水桶 一里清100桶積水容器」活動，動員里鄰長與社區民眾巡查戶內外環境，清除如花瓶、盆栽、天然的樹洞竹洞、屋頂排水溝、雨棚等戶內外易積水的場所，落實「巡、倒、清、刷」管理工作，避免病媒蚊孳生。

衛生局呼籲，目前台中市全市均為登革熱高風險區域，所有市民均應配合防疫措施，大雨過後通常會導致病媒蚊指數上升，民眾應儘速自行清理環境，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾務必配合，降低登革熱發生風險。

關鍵字登革熱隔離開心農場
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