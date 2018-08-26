家族政治根深柢固 菲律賓總統卸任難淡出政壇

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近演說聲稱已經感到疲倦，如果像小馬可仕這樣的人能夠接棒，他願意隨時下台。他的說法使得馬可仕家族回歸再次成為鎂光燈焦點。

2016年菲律賓全國大選，前總統馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）參選副總統，試圖上演「王子復仇記」，但以26萬3473票之差輸給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），小馬可仕的選舉抗議程序還在進行。

特派員看世界專欄（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓馬可仕家族成員近期接連成為媒體焦點，根深柢固的家族政治現象再度成為話題。另外，菲國總統卸任後回鍋當市長和國會議長，都顯示政治人物任期結束後難以淡出。

菲國人權受害者長期抨擊老馬可仕（FerdinandMarcos）強人統治菲律賓長達20年與前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）擁有3000雙鞋的奢華過往，至今仍要求馬可仕家族懺悔、道歉。

延續家族血脈 菲律賓總統卸任不離政治

家族政治不是菲律賓政壇的獨有現象，但親族深入菲國政治的廣泛程度令人瞠目結舌，檯面上的政治人物幾乎都來自叫得出名號的世家，他們把政治當家族事業經營，家族元老理所當然的把權力傳給後代。

馬可仕是台灣民眾較為熟悉的菲律賓政治世家，但菲國的政治家族幾乎無所不在。

老馬可仕於1986年在人民革命中被推翻，舉家出逃夏威夷，他病逝在美國的土地。但馬可仕的政治血脈沒有中斷，家人返菲後，小馬可仕當選過省長、眾議員，後來當選參議員。其他家人也不遑多讓，老馬可仕的遺孀伊美黛現為眾議員，女兒艾米（Imee Marcos）是家鄉北伊羅科斯省省長。

菲國「人民治理賦權中心」（CenPEG）2016年選舉前一份涵蓋77省的研究發現，菲律賓有72個省份被政治家族掌控，比率高達94%。菲國近3任總統全是來自傳統政治世家。

雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）的父親是菲律賓第9任總統，她的子女有兩人當過眾議員，雅羅育本人卸任後即使面對選舉舞弊及貪汙官司，仍然順利在家鄉當選眾議員，如今又獲推選為眾院議長，重拾影響力。

艾奎諾三世（Benigno Aquino III）的祖父與父親都是參議員、母親柯拉蓉（Corazon Aquino）當過總統，叔叔和姑姑當過參議員。艾奎諾三世由眾議員、參議員一路當上總統，雖然單身沒有子女，但他的堂弟也是參議員。

杜特蒂的父親被前總統歐斯梅尼亞（SergioOsmena）任命為菲國中部城市的代理市長，後來進入老馬可仕內閣並當選納卯省省長；杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）現為納卯市長，兒子原為副市長，去年12月因政治風波辭職。

現年40歲的薩拉最近成立政黨，招攬其他地區的政黨組成聯盟，部分觀察家認為她計劃走出納卯，看來將是杜特蒂家族的明日之星。

殖民歷史因素 菲國政治如王朝

多年前，前駐菲代表李傳通前往外省拜會一名眾議員，李傳通詢問她的農莊面積多大，眾議員站到瞭望台上得意地說：「放眼所及，盡歸我所有。」她的用語並非誇大其詞。

政治家族長期把持菲律賓地方，形成「政治朝代」，權力與財富大到令人難以想象，特別是在鄉下。這種現象是怎麼發生的？

歷史學家指出，菲律賓早期是酋長制度，雖然酋長可世襲，但不是「神授」，一旦無法有效領導和保護族人，就會出現挑戰者及權力輪替，但西班牙殖民後出現變化。西班牙殖民者挑選地方菁英代管人民，菁英獲封土地及獎賞，美國殖民延續同樣的統治手法，衍生更多政治家族。

事實上，1986年人民革命後，接替馬可仕的柯拉蓉也委任不少代理地方首長，有些首長成功締造自己的政治家族體系，大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）市長和南部的納卯市都是菲國家族政治的後起之秀。

家族姓氏成參政品牌 菲選民就是不跑票

政治觀察人士認為，雖然菲律賓獨立後效法美式民主，但在家族政治深遠影響下，真正的民主一直難以落實。地方百姓長期受政治家族統治與照顧，有時甚至威嚇形成效忠領主的思維，家族姓氏成為響亮的「品牌」，不管政績好壞，每逢選舉選票就是跑不掉。

政治家族在某些地方還雇養私人武裝部隊，保護成員的安全、財富與權力。但競逐權力仍靠硬實力和槍桿子，選舉一到，許多地方就會傳出流血事件，當權家族與挑戰者的鬥爭層出不窮。

最駭人聽聞的是2009年11月發生的馬吉丹奧省（Maguindanao）屠殺案，至少57人在選舉暴力事件中喪生，候選人的家人、支持者和隨行記者都喪命。

家族或朝代政治對菲國地方發展及人民福址是好是壞，有政治學家認為，特定家族把持地方政治恐衝擊制衡原則，威脅民主機制，發生貪腐。

亞洲管理學院（AIM）政策中心2012年的研究顯示，多數由政治家族治理的菲國地方，人民生活品質發展較落後，剝奪與不平等也普遍，而最「肥」的政治世家多位於最貧窮的地方。

這種情況可以改變嗎？20多年來，菲國有志之士不斷嚐試立法禁止「政治朝代」，但多數立法人員本身就來自政治家族，法案能否過關可以想見。

最近杜特蒂推動修憲改制，修憲委員會在新憲法草案納入「反政治朝代」條款，能否過關尚待觀察。

不可否認政治家族也有能幹及優秀的成員，出身不應是從政的原罪，只要選民選賢與能，即使沒有「反家族政治」的法律，菲律賓也能擺脫世家糾葛，提升民主與社會發展。（編輯：廖漢原）1070826