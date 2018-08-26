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勘災豪雨受損學校教室 葉俊榮:全力修繕

中央社2018/08/26 17:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市在0823大豪雨共有85所學校教室、跑道受損，進水、漏水亟需要清理修繕。教育部長葉俊榮今天到旗山國中勘災，他說會全力協助修繕，學校不必擔心經費和程序問題。

葉俊榮由高雄市教育局長范巽綠、旗山國中校長葉偉娟等人陪同於下午2時到旗山國中勘災，了解8間組合屋教室漏水、積水改善及備案擬定狀況。

教育局說明，在積水消退後就派員清理室內並請施工廠商先做漏水縫隙防水，並以帆布覆蓋，還請校方協調其他教室空間，以不影響開學教學為優先。

葉偉娟指出，學校在組合教室外新增地下排水孔，以加強校舍排水能力。

葉俊榮說，教育部全力協助各縣市政府加緊災損修復，希望以不影響8月30日開學為優先，確保師生及家長安心。

他表示，這次水災台灣共有349所學校有受到大小不等的災情，粗估約需要新台幣1.6億元的修繕費；但請學校不要擔心經費及程序的問題，教育部會全力支援，並撥款給學校。

旗山國中因教學大樓耐震補強工程要到11月底才會完工，規劃8間組合屋做臨時教室安置一年級新生，但受到水災的影響，有5間教室地面局部積水約1至2公分，另有3間組合屋漏水。

學校規劃組合屋頂加蓋大帆布防水、組合屋牆面和地面基座間做防水塗佈、組合屋教室周邊低窪處草地設臨時抽水井。

范巽綠表示，滲水不致影響開學後學生就學，但教育局仍有因應備案，調查周邊學校餘裕可供安置的教室數，包括旗美高中10間、旗山國小7間、旗山農工3間及鼓山國小等，若仍有豪大雨，將考量安置，屆時會安排接駁學生上放學，確保學習無虞。

高雄市教育局說，受損的85所學校以樹木傾倒、PU跑道受損、屋頂漏水、教室淹水及工程圍籬鷹架倒塌等為主，災損粗估1300萬元。（編輯：吳佳穎）1070826

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