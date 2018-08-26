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台中第三市場巷道意象彩繪　在地畫師妙筆吸引人氣

記者柳榮俊／台中報導2018/08/26 18:48
▲中市府經濟發展局將第三市場通往民意街攤販集中區的通道牆面，彩繪市場意象及花博吉祥物（圖／經發局提供 , 2018.8.26)
▲中市府經濟發展局將第三市場通往民意街攤販集中區的通道牆面，彩繪市場意象及花博吉祥物（圖／經發局提供 , 2018.8.26)

台中第三市場定位文創市場及傳統市場的親子友善氛圍，台中市政府經濟發展局舉辦每逢周日推出精彩的系列活動，今(26)日「畫我市場 現場彩繪展演」，邀請台中在地畫師「阿龍師」將第三市場通往民意街攤販集中區的通道牆面，彩繪市場意象及花博吉祥物，讓原本單調斑駁的鐵皮牆面頓時活潑生動起來，吸引不少前往市場採買及參觀設計展的民眾駐足欣賞。

經發局表示，今年台灣設計展移師台中，即日起至9月16日於文化資產產業園區展出，市府配合展期周六、日皆安排行經台中市各大傳統市場與設計展的遊程專車，並舉辦「第三市場夏日文創購物節」，每逢周日推出精彩的系列活動，

今日「畫我市場 現場彩繪展演」活動，由過去手繪電影看板時代的台中在地畫師阿龍師，運用多元深厚的畫工，於第三市場旁的通道牆面進行彩繪，完成後也讓原本單調斑駁的鐵皮牆面頓時活潑生動起來。

融合購物促銷及藝文活動的「歡樂購物日」，將於9月2、16日登場，盼促進市場攤商業績，並吸引親子家庭走進市場；另9月9日規劃「小小藝術家繪畫著色比賽」，將先安排導覽第三市場的特色景點，透過與攤商叔叔阿姨的互動，了解市場的歷史文化及傳統市場特有的人情味，再邀請小朋友畫出他們心中的第三市場，相關繪畫作品後續也將在市場展出，讓孩子們童趣的眼光，帶領大家找出第三市場的獨特魅力。

經發局表示，期待透過這次夏日文創購物節的一系列活動，展現第三市場文創市場的特色，並提升社區友善環境，吸引民眾走入第三市場，重新感受市場的獨特魅力。

關鍵字第三市場花博吉祥物
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