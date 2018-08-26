影／爺爺奶奶我愛你　彰基祖孫節同樂愛在一起

彰化基督教醫院社區健康中心、彰化市南西北區社區健康營造中心以「爺爺奶奶我愛你‧傳愛100里」為主題，26日舉辦祖孫節活動，藉由祖孫三代互相擁抱，勇敢開口說出「我愛你」，讓天經地義的愛融入生活中，活動也設計許多闖關關卡，活動設計除讓祖孫同樂外，更鼓勵父母擔任祖孫間的橋樑，期望能傳承祖父母的智慧與經驗，也期盼讓祖父母可以了解新世代的創意與思維模式。



▲彰基醫院舉辦祖孫節活動，透過祖孫三代闖關活動，讓年輕世代學習尊重長者、樂於接近長者。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

彰基護理部督導長黃素猜護理師表示，為彰顯祖父母對家庭社會的重要性，鼓勵年輕世代更樂於接近長者及加深民眾對家庭世代關係，特別舉辦祖孫節活動，期望透過趣味、溫馨的闖關遊戲，提供祖孫互動與交流的機會，增進家人之間感情和互動，達到世代共融及健康防老的效益。



▲彰基醫院舉辦祖孫節活動，達到世代共融及健康防老的效益。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

彰基社區健康中心精心設計親子互動遊戲，包括「破冰遊戲」、「啾咪 ~ 祖孫同樂妞妞舞」、「爺爺奶奶我愛你傳愛100里」、「祖孫三代樂同心 - 心手相連闖關趣」等內容，期望推動民眾對於倫理道德及家庭世代關係的重視，推動民眾對於倫理道德及家庭世代關係的重視，讓年輕世代學習尊重長者、樂於接近長者，將「孝親尊長」的觀念植入日常生活中，長輩們可透過與年輕世代的互動，感染年輕人的活力，越活越青春。



▲祖孫節活動，透過祖孫三代闖關活動，讓年輕世代學習尊重長者、樂於接近長者，達到世代共融及健康防老的效益。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)