NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

豪雨重創南台灣農損慘　台灣高鐵開放救災免費搭乘

記者陳聖璋/台南報導2018/08/26 18:21
▲南台灣農業損失慘重。(圖/台南市政府新聞處提供)
▲南台灣農業損失慘重。(圖/台南市政府新聞處提供)

豪雨重創南台灣農業，目前災損金額統計，農作物被害面積250公頃、災損金額約917萬，漁產被害面積592.44公頃、災損金額約5037萬，畜產127場、災損金額約5197萬，3者合計約1億1151萬。

台南市政府水利局表示，針對0822豪雨共投入330台抽水機組進行抽水作業，至8月25日尚有麻豆區、鹽水區、白河區、北門區、學甲區、柳營區、後壁區、下營區、七股區、安定區等10區部份聚落，因地勢低漥尚有淹水情況，經緊急向中央申請大型抽水機組支援57台，另國軍支援44台，故上開行政區自25日晚間開始已陸續退水，至26日上午僅剩北門區玉港里因鄰近魚塭持續排水，及大面積農地積水排除，尚未退水，目前增設至20台抽水機持續抽水中。

截至今(26)日下午16時00分，總計疏散撤離2091人(含自行離開、依親跟收容)；其中收容的部分為998人，其中101人還未回家；社會局表示，還有2處(南鯤鯓代天府、麻豆代天府)共收容101人。

高鐵發揮人道關懷，善盡企業社會責任，啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」。(圖/翻攝自高鐵臉書)

台灣高鐵公司秉持「人飢己飢、人溺己溺」之人道關懷並善盡企業社會責任，即（26）日起啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地欲前往雲林以南地區救災及醫療團體申請免費搭乘高鐵。

台灣高鐵公司表示，豪大雨狂襲南台灣，雲林以南多處地區傳出災情慘重，高鐵公司盼與政府攜手同心為救援工作克盡心力，將各界對災區之關懷「高速傳愛」，協助災民早日重建家園。欲前往災區協助之救災或醫療團體（起、訖站須有一站為雲林、嘉義、台南或左營站），至遲請於乘車前1小時撥打客服專線提出申請，以利座位安排。

 

關鍵字台南豪雨台南淹水高鐵救災農損人道關懷
擱淺望安遊艇遭強風豪雨支解破碎中市府全面防堵登革熱疫情擴散

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan