豪雨重創南台灣農損慘　台灣高鐵開放救災免費搭乘

台南市政府水利局表示，針對0822豪雨共投入330台抽水機組進行抽水作業，至8月25日尚有麻豆區、鹽水區、白河區、北門區、學甲區、柳營區、後壁區、下營區、七股區、安定區等10區部份聚落，因地勢低漥尚有淹水情況，經緊急向中央申請大型抽水機組支援57台，另國軍支援44台，故上開行政區自25日晚間開始已陸續退水，至26日上午僅剩北門區玉港里因鄰近魚塭持續排水，及大面積農地積水排除，尚未退水，目前增設至20台抽水機持續抽水中。

截至今(26)日下午16時00分，總計疏散撤離2091人(含自行離開、依親跟收容)；其中收容的部分為998人，其中101人還未回家；社會局表示，還有2處(南鯤鯓代天府、麻豆代天府)共收容101人。

▲高鐵發揮人道關懷，善盡企業社會責任，啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」。(圖/翻攝自高鐵臉書)

台灣高鐵公司秉持「人飢己飢、人溺己溺」之人道關懷並善盡企業社會責任，即（26）日起啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地欲前往雲林以南地區救災及醫療團體申請免費搭乘高鐵。

台灣高鐵公司表示，豪大雨狂襲南台灣，雲林以南多處地區傳出災情慘重，高鐵公司盼與政府攜手同心為救援工作克盡心力，將各界對災區之關懷「高速傳愛」，協助災民早日重建家園。欲前往災區協助之救災或醫療團體（起、訖站須有一站為雲林、嘉義、台南或左營站），至遲請於乘車前1小時撥打客服專線提出申請，以利座位安排。