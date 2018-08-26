日本自衛隊火力演習 16式裝甲車實彈射擊

小野寺也表示，中國急速的軍力現代化和運用能力提升，在日本周邊活動片面提升緊張等，形成包含日本在內的區域、國際社會安全保障上的強烈擔憂。

小野寺書面致詞表示，北韓擁有射程及於日本的彈道飛彈，國際社會應團結努力以完全、可檢證且不可逆的方法讓北韓廢棄大量毀滅性武器及彈道飛彈。

陸上自衛隊今天在靜岡縣御殿場市的東富士演習場（火田）岡地區進行總合火力演習的年度大規模演習，防衛大臣小野寺五典出席。

（中央社記者楊明珠靜岡26日專電）日本陸上自衛隊今天在靜岡縣舉行2018年富士總合火力演習（總火演），這是陸上自衛隊年度規模最大的實彈演習，重點在富機動性，16式機動戰鬥車這次首度參與實彈演習。

這場實彈演習，前半段是介紹陸上自衛隊主要裝備，後半段則是模擬島嶼遭受攻擊時的奪島演習。總火演從2012年起，重點就設定在島嶼遭奪取的因應，一般認為這是為了防衛釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。

今年最受注目的是16式機動戰鬥車（MVC）的射擊演習。這是日本防衛省開發的輪式裝甲車，2013年公開原型車，2016年完成測試定型。2017年16式機動戰鬥車首次參與富士總火演的機動展示，但沒有實彈射擊。

機動戰鬥車，是一種驅逐戰車，又稱坦克殲擊車或反坦克車。日本這種輪式裝甲車在發揮機動力和火力時，可多次轉移陣地精準射擊。

陸上自衛隊今年新設一個水陸兩棲機動團（部隊），計畫部署在九州或琉球群島（日本稱南西諸島），負責反奪島等相關任務。今天的演習也包括兩棲突擊載具（AAV）實彈射擊。另外，航空自衛隊的F-2戰鬥機也參與演習，模擬海陸空協同作戰的情況。

這場演習共出動戰車及裝甲車約80輛、各種火砲約60門、戰機20架、700輛戰車、2400名自衛隊員。主要裝備除了上述16式機動戰鬥車外，還有10式戰車、90式戰車、99式自走155公釐榴砲、運輸直升機、87式反坦克飛彈、89式裝甲戰鬥車等。

總合火力演習23日進行學校預演，25日是教育演習，今天對一般民眾開放。總火演是陸上自衛隊活動中，最受歡迎的公開演習。今年從6月16日至7月16日接受網路報名，共有15萬人報名，約有2萬多名民眾幸運抽中進場參觀。

總合火力演習於1961年開始實施，是陸上自衛隊富士學校學生教育之一環，1966年以後，對外開放。（編輯：郭中翰）1070826