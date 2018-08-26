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娛樂

影／阿信盯著蔡依林奶罩看　直喊「全身濕濕的奴婢」

記者翁新涵╱北京報導2018/08/26 17:42
▲蔡依林（左）取笑阿信只看她奶罩。（影片／相信音樂，2018.08.26）

「華人第一天團」五月天攜《人生無限公司》五度鳥巢開唱，25日是《人生無限公司》第106場，也是五月天重返鳥巢的第十場，10萬人一同達陣「10全10美」，這場還邀請到天后蔡依林降臨「打卡上班」，除了帶來《大藝術家》嗨翻鳥巢，還以經典的「五月花」組合限定復活，飆唱《你不是真正的快樂》、《天空》，十萬人齊聲合唱，鳥巢瞬間變成地表最大KTV。

在蔡依林擔任嘉賓消息一出，舞台上穿著便成為外界關注焦點，各地的陳太太馬上留言：「求久令公主多穿一點。」而穿著長袖衣服露出小蠻腰及美腿的蔡依林，依舊藏不住性感，蔡依林笑問：「我今天穿得好嗎？」並且取笑阿信以前到她的演唱會時：「你只看著我的奶罩！」讓大家驚呼蔡依林太直白，但也因為這天她是穿著長袖款式，叫阿信忍不住抱怨Jolin穿太多，並說「我是怕jolin中暑！」甚至還直言每次看到Jolin打扮，一時不察男生本能就會露出來，接著說：「每次邀請Jolin當嘉賓都抱持著非禮勿視。」

怪獸則笑回：「看阿信表情有點失望。」瑪莎也接話表示阿信忘了提醒蔡依林北京天氣很熱，阿信隨即解釋：「公主保重身體，多穿一點。」聽到此話的蔡依林，忍不住調戲起五月天：「還是你要我掀開給你們看。」逗樂全場。


▲▼蔡依林和五月天在台上互抬槓。（圖／相信音樂，2018.08.26）

私交甚篤的五月天和蔡依林經常互相站台，從2005年她擔任五月天「Final Home」演唱會上海場演出嘉賓至今，舞台上合作6次，包括2012年「Just Love It我不願讓你一個人」演唱會；同年蔡依林的個人演唱會上，阿信情義相挺現身；2015年蔡依林「PLAY世界巡迴演唱會」五月天站台；2017年她則擔任阿信創立的潮牌的10周年派對嘉賓，現場氣氛沸騰。默契十足的天后天團，更在2013年超犀利趴上組成「五月花」，限定組合嗨翻全場，一直是歌迷奉為經典組合，隔了五年終於合體，「五月花」初登鳥巢，完美達陣再成經典。

關鍵字五月天蔡依林鳥巢
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