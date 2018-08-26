影／阿信盯著蔡依林奶罩看　直喊「全身濕濕的奴婢」

「華人第一天團」五月天攜《人生無限公司》五度鳥巢開唱，25日是《人生無限公司》第106場，也是五月天重返鳥巢的第十場，10萬人一同達陣「10全10美」，這場還邀請到天后蔡依林降臨「打卡上班」，除了帶來《大藝術家》嗨翻鳥巢，還以經典的「五月花」組合限定復活，飆唱《你不是真正的快樂》、《天空》，十萬人齊聲合唱，鳥巢瞬間變成地表最大KTV。

在蔡依林擔任嘉賓消息一出，舞台上穿著便成為外界關注焦點，各地的陳太太馬上留言：「求久令公主多穿一點。」而穿著長袖衣服露出小蠻腰及美腿的蔡依林，依舊藏不住性感，蔡依林笑問：「我今天穿得好嗎？」並且取笑阿信以前到她的演唱會時：「你只看著我的奶罩！」讓大家驚呼蔡依林太直白，但也因為這天她是穿著長袖款式，叫阿信忍不住抱怨Jolin穿太多，並說「我是怕jolin中暑！」甚至還直言每次看到Jolin打扮，一時不察男生本能就會露出來，接著說：「每次邀請Jolin當嘉賓都抱持著非禮勿視。」