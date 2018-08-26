中船重工3科研人員殉職 習近平：時代楷模

（中央社台北26日電）負責建造首艘自製航艦的中船重工，3名科研人員日前因搶救重點試驗平台殉職。中共總書記習近平指示稱，這3人用實際行動詮釋共產黨員對黨忠誠，他們是共產黨員的優秀代表、時代楷模。
央視新聞24日報導，8月20日，受強烈颱風溫比亞（RUMBIA，棕櫚）影響，遼寧大連遭遇狂風暴雨。停泊在中船重工第760研究所的國家某重點試驗平台出現險情。危急時刻，12名工作人員挺身而出，營救試驗平台和4名同事。由於風大浪急，3名軍工人為國殉職。
中船重工22日發出的訃告稱：「大連第760研究所副所長黃群、某試驗平台負責人宋月才、某試驗平台機電長姜開斌，溺水受傷，經搶救無效，於2018年8月20日15時50分因公殉職。」
由於760研究所是主要進行船舶噪音振動檢驗測試，以及海洋工程測試研究等科研事業單位。外界猜測認為，此「國家某重點試驗平台」可能與核子動力潛艦、或自製航艦的科研工作有關。
新華社今天報導，中共中央總書記習近平聞訊後對黃群等3人壯烈犧牲作出重要指示稱，黃群、宋月才、姜開斌3位同志面對颱風和巨浪，為保護國家重點試驗平台壯烈犧牲，用實際行動詮釋共產黨員對黨忠誠，他們是共產黨員的優秀代表、時代楷模。
習近平強調，廣大黨員幹部要以黃群、宋月才、姜開斌同志為榜樣，堅定理想信念，不忘初心、牢記使命，履職盡責、許黨報國，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻智慧和力量。（編輯：林克倫/翟思嘉）1070826