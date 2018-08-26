影／代代相傳孝道親情　魏明谷：家有一老如有一寶

每年8月的第四個星期日為「祖父母節」，為喚起國人更加重視家庭世代關係，彰化縣幸福萬年協會26日上午在員林家商禮堂舉辦「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」，饒明國小舞獅隊祥獅表演揭開序幕，彰化縣長魏明谷與彰化縣幸福萬年協會理事長林敬智等人與多位祖父母現場同歡，魏明谷說，「家有一老如有一寶」，希望大家能孝順長輩，作為下一代的模範。

▲彰化縣幸福萬年協會舉辦「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷表示，現在的時代三代同堂比較少，多以小家庭為主，年輕人都外出工作，阿公阿媽都留在故鄉，透過這次祖父母節的活動，希望讓孝順可以代代相傳，使年輕朋友對祖父母或阿公阿媽都能孝順，並且讓年輕朋友與祖父母或阿公阿媽聯誼交流，家有一老如有一寶，我們也要來孝敬長輩，作為下一代的模範。



▲「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」26日在員林家商禮堂舉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

林敬智表示，「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」最主要是在彰化地區，活動表揚20位的祖父母，其中有兩位祖父母代表五代同堂，另外還有18位祖父母是從70到90歲之間，也都是子孫滿堂，家庭幸福，也希望所有祖父母都能度過愉快的祖父母節。



▲彰化縣幸福萬年協會舉辦「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」，饒明國小舞獅隊祥獅表演揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷指出，祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動旨在落實傳統核心價值之家庭倫理與品德教育，彰顯祖父母對家庭社會之貢獻與重要性，提升年輕世代對親情孝道、敬老尊賢等倫理的重視，關懷祖父母或長輩身心健康，以具體行動增進祖孫互動機會，共創美好回憶，並宣導「祖父母節」的價值與教育意涵。



▲彰化縣幸福萬年協會舉辦「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」，彰化縣長魏明谷希望大家孝順長輩 作為下一代的模範。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

員林市長張錦昆表示，現今社會要五代同堂或四代同堂非常不簡單，員林市公所鼓勵彰化縣幸福萬年協會來舉辦此項活動，希望藉由近親與愛親，讓兒孫輩懂得更加孝順長輩，這也是表揚祖父母節最大意義。



▲彰化縣幸福萬年協會舉辦「107年慶祝祖父母節-代代相傳孝道親情感恩活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

這次祖父母節表揚傑出祖父母，其中有五代同堂的張謝甚在會中開心的與家人合照，還有劉賴彩連、李品嫻、陳李菊、鐘新村、羅蘇絨、王勉、黃惠瑾、黃木井、劉炳昌、莊雪琴、周玉葉、陳祝煥、賴芳貞、曹碧玲、黃東旭、劉樹欄、劉俊英、黃淑馨、劉政認等20人。