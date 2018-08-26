蘿莉女優放割腕血照　神隱數日近況曝光

21歲日本AV女優瀨名光莉，以E罩杯巨乳和甜美童顏走紅，被封「蘿莉女神」，日前在推特PO出血腥自殘照，嚇壞不少粉絲，隨後便人間蒸發，神隱數日後近況終於曝光。

瀨名光莉原定月初出席在台舉辦的成人展，卻臨時取消行程，日前竟傳出她在推特上傳血腥割腕照，雖照片已被移除，但瀨名光莉卻如同人間蒸發，最後一篇貼文停在8月10日，好友結真希奈則透露，目前瀨名光莉已無大礙，但因身心狀況不穩，已暫停所有工作。



▲瀨名光莉被封為「蘿莉系」女優。（圖／翻攝瀨名光莉推特 , 2018.08.26）