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娛樂

蘿莉女優放割腕血照　神隱數日近況曝光

娛樂中心／綜合報導2018/08/26 17:54
▲瀨名光莉傳出身心狀況不穩定，取消原訂來台計畫。（圖／翻攝瀨名光莉推特 , 2018.08.26）
▲瀨名光莉傳出身心狀況不穩定，取消原訂來台計畫。（圖／翻攝瀨名光莉推特 , 2018.08.26）

21歲日本AV女優瀨名光莉，以E罩杯巨乳和甜美童顏走紅，被封「蘿莉女神」，日前在推特PO出血腥自殘照，嚇壞不少粉絲，隨後便人間蒸發，神隱數日後近況終於曝光。

瀨名光莉原定月初出席在台舉辦的成人展，卻臨時取消行程，日前竟傳出她在推特上傳血腥割腕照，雖照片已被移除，但瀨名光莉卻如同人間蒸發，最後一篇貼文停在8月10日，好友結真希奈則透露，目前瀨名光莉已無大礙，但因身心狀況不穩，已暫停所有工作。


▲瀨名光莉被封為「蘿莉系」女優。（圖／翻攝瀨名光莉推特 , 2018.08.26）

AV達人一劍浣春秋也在網路上發表意見，「我想她的心病恐怕比想像中嚴重......」此外，瀨名光莉還被網友發現，21日以「光莉」在推特開設新帳號，先後寫下「對不起」、「我會安靜地上傳照片。」疑似為自己AV生涯劃下句點，一劍浣春秋則說：「她應該是不要瀨名光莉這個身分了，意思就是她不幹了。」不難看出AV女優面臨的壓力恐怕比想像中還大。

 

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