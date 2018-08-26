台南豪雨淹水 僅北門聚落未消退

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南超大豪雨，總統蔡英文及行政院長賴清德昨、今兩天分別實地勘災；台南市政府統計，目前台南僅剩北門區玉港里聚落積水未退，其他區域都已消退。

熱帶性低氣壓影響，台南市23日起超大豪雨，24小時累積雨量突破500毫米，不少區域一天更下了800毫米，台南市代理市長李孟諺今天向勘災的蔡總統說，台南這波雨勢比八七水災還強烈，也比10多年前納莉颱風侵襲台北更嚴重。

台南市政府今天最新統計，台南在這波豪雨共撤離2091人，收容的998人中，還有101人未回家，安置在麻豆代天府及北門區南鯤鯓代天府。