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九合一大選27日開始登記　一場雨打亂參選人預定時程

記者陳聖璋/台南報導2018/08/26 18:31
▲8月27日開始登記，卻被一場雨打亂各選將布局。（圖/記者陳聖璋組圖)
▲8月27日開始登記，卻被一場雨打亂各選將布局。（圖/記者陳聖璋組圖)

九合一大選明（27）日開始登記，無黨籍台南市長參選人林義豐率先發表登記聲明，其他參選人雖已規劃登記日期，但卻被這場豪雨打亂，現在只將心思及人力投入協助救災。

林義豐聲明，感謝網友及後援會千人支持，但謝絕陪同登記。他將於登記首日8月27日下午1點30分獨自前往台南市選委會完成登記。林義豐預估登記作業過程不到二十分鐘，不希望鋪天蓋地，浪費社會資源。

林義豐表示，他的競選團隊全部人力持續投入救災及相關救援工作。感謝台南鄉親，特別是年輕網友的支持，但林義豐堅持拒絕登記日的造勢，包括市中心也都沒有懸掛任何旗幟、大型看板，就是要乾淨選舉，不浪費社會資源。

民進黨台南市長參選人黃偉哲競選團隊發言人郭國文指出，原訂8月27日下午一點的聯合登記活動取消，登記時程將另行安排。國民黨台南市長參選人高思博競選辦公室說，預定8月29日上午10點登記，造勢活動尚未確定，現在全部的心思都在勘災、救災上面 ，所以還沒有想到要如何造勢，災情第一。

無黨籍台南市長參選人蘇煥智競選團隊則表示，預定8月30日上午10點登記，尚未決定是否有造勢活動，被這場雨打亂，目前蘇煥智只想著怎麼治水，沒想登記造勢問題。無黨籍台南市長參選人陳子敬說，他已於26日下午完成領表，尚未決定何時登記。

無黨籍台南市長參選人許忠信表示，預定8月29日下午3點多登記，好友及支持者會陪同。無黨籍台南市長參選人陳永和也完成領表，正為了如何填寫表格、申報財產及準備相關資料傷透腦筋，陳永和說，不曉得要準備這麼多資料，要趕緊請會計師和代書處理。

 

 

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