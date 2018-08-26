九合一大選27日開始登記　一場雨打亂參選人預定時程

九合一大選明（27）日開始登記，無黨籍台南市長參選人林義豐率先發表登記聲明，其他參選人雖已規劃登記日期，但卻被這場豪雨打亂，現在只將心思及人力投入協助救災。

林義豐聲明，感謝網友及後援會千人支持，但謝絕陪同登記。他將於登記首日8月27日下午1點30分獨自前往台南市選委會完成登記。林義豐預估登記作業過程不到二十分鐘，不希望鋪天蓋地，浪費社會資源。

林義豐表示，他的競選團隊全部人力持續投入救災及相關救援工作。感謝台南鄉親，特別是年輕網友的支持，但林義豐堅持拒絕登記日的造勢，包括市中心也都沒有懸掛任何旗幟、大型看板，就是要乾淨選舉，不浪費社會資源。