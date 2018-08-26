先審課綱後勘災 葉俊榮再趕飛機挺亞運

（中央社記者陳至中台北26日電）教育部長葉俊榮今天上午主持課審會，下午馬不停蹄地前往南部勘災，稍早他在臉書貼文表示，明天一早將赴印尼，為參加亞運的選手打氣。

教育部25日、26日連續兩天召開課審會審議大會共5次會議，昨天晚間已完成社會領域課綱第一輪審議，今天上午開始審議綜合活動領域課綱。

教育部長葉俊榮上午在台北主持課審會，下午則南下高雄、台南豪雨受災學校，瞭解復原狀況。陪同勘災的國教署長邱乾國受訪表示，目前評估只要不再淹水，各校應可在30日如期開學。

葉俊榮傍晚在個人臉書上貼出「課審，校安，亞運……」的文章，提到心中掛念的十二年國教課綱審議進度，奠基工作逐步完成，下一階段將成立跨部、跨署層級的十二年國教課綱推動辦公室，協調教科書選用、學校教學等工作，確保新課綱於108學年度（108年8月如期上路）。