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先審課綱後勘災 葉俊榮再趕飛機挺亞運

中央社2018/08/26 18:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部長葉俊榮今天上午主持課審會，下午馬不停蹄地前往南部勘災，稍早他在臉書貼文表示，明天一早將赴印尼，為參加亞運的選手打氣。

教育部25日、26日連續兩天召開課審會審議大會共5次會議，昨天晚間已完成社會領域課綱第一輪審議，今天上午開始審議綜合活動領域課綱。

教育部長葉俊榮上午在台北主持課審會，下午則南下高雄、台南豪雨受災學校，瞭解復原狀況。陪同勘災的國教署長邱乾國受訪表示，目前評估只要不再淹水，各校應可在30日如期開學。

葉俊榮傍晚在個人臉書上貼出「課審，校安，亞運……」的文章，提到心中掛念的十二年國教課綱審議進度，奠基工作逐步完成，下一階段將成立跨部、跨署層級的十二年國教課綱推動辦公室，協調教科書選用、學校教學等工作，確保新課綱於108學年度（108年8月如期上路）。

葉俊榮也提到，「0823豪雨」造成中南部豪雨成災，部分學校受損嚴重。中小學即將於30日開學，教育部立即核定第一階段補助經費（新台幣4878萬），協助學校盡速完成復原工作，確保師生的安全與衛生。

葉俊榮明天一早將搭飛機趕赴印尼雅加達，為參加亞運的台灣選手打氣。他提到，運動競賽最能凝聚社會向心力，當大家為選手加油的同時，不論距離、不論是否親身參與，都應有「共同體」的感覺，這就是台灣社會資本的累積與發揮。（編輯：張芷瑄）1070826

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