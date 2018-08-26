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地方萬花筒》有愛無礙　卦山盃聽障撞球賽撞出精采人生

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/26 19:55
▲彰化縣聾人協會辦理第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，彰化縣長魏明谷小秀一段一竿進洞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)
▲彰化縣聾人協會辦理第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，彰化縣長魏明谷小秀一段一竿進洞。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

為鼓勵聽障同胞從事正當休閒運動及培養健康的體能，社團法人彰化縣聾人協會主辦的第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，今(26)日於彰化市中央保齡球館開賽，計有來自北、中、南地區30名選手出賽，彰化縣長魏明谷說，撞球運動可促進身障者腦力激盪、思考如何打下一球，是很適合身障者的一種運動，期許在場的選手們都能展現君子風度，發揮運動家精神，以精湛的撞球技藝相互切磋來奪得佳績。


▲第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，讓聽障者體驗了他們未曾想像過的生活樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷表示，聽語障礙者除了無法以口語交談外，四肢健全，對於正當的運動也需要適度的參與並學習。聽語障礙者透過撞球運動，除了可以訓練頭腦外，還可以培養耐性、調劑身心、鍛鍊意、訓練思考，亦可與來自各地的聽語障礙者透過撞球比賽做為人際互動，是一項純正的體育項目和高尚的休閒活動。


▲彰化縣聾人協會辦理第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

彰化縣聾人協會理事長謝春碧表示，本次錦標賽參賽資格為領有身心障礙手冊，兩耳聽力損失在五十五分貝之聽障者；比賽方式為五人以下採循環制，六至十五人採雙敗淘汰制，十六人以上採分組循環後單敗淘汰，並採用9號「花式撞球」比賽規則進行。


彰化縣聾人協會辦理第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，彰化縣長魏明谷親切的和聽障朋友比手劃腳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

卦山盃錦標賽為年年舉辦之盛會，促使聽障者建立積極、樂觀及不畏艱難的處事精神，提升其對生活的信心，並藉由全國性的活動，宣揚支持政府各項政策。魏明谷相當感謝主辦單位對於聽障同胞的支持與關懷，希望以後都能藉由此類活動讓聽障同胞聯絡感情，養成良好運動習慣。


彰化縣長魏明谷出席第14屆卦山盃全國聽障撞球錦標賽，親切的和聽障朋友比手劃腳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

關鍵字聽障撞球錦標賽撞球一竿進洞花式撞球撞球運動
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