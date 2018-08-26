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中央社

公雞不見了 看繪本學身心障礙平權

中央社2018/08/26 18:27
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北26日電）繪本「公雞不見了」中的幸福村住著各種動物，有視覺、聽覺、肢體障礙者，還有外觀看不出的情緒障礙者。透過動物們的互動，凸顯障礙者生活困境，並認識平權的重要。

「幸福村」有很多動物居民，有村長獅子、視力不好的超商店長犀牛、穿義肢的報時員公雞、靠電動輪椅代步的圖書館員小羊、有情緒障礙的梅花鹿兄弟、戴助聽器兔兔等。

有一天，報時員公雞留下字條後失蹤了，動物們非常心急，紛紛開始檢討自己，是不是哪裡做不好，讓公雞生氣了。

超商店長犀牛說，可能是自己眼睛不好，看不清楚商品標價，誤會公雞少付錢；小羊說，因為超商走道太窄，電動輪椅過不去，撞倒公雞，害他義肢斷掉；獅子則很內疚，因為他用村內廣播大聲宣布要公雞來領「補助款」，侵犯公雞隱私。

不只是生活環境缺乏友善，幸福村的警衛貓頭鷹還想把有情緒障礙的梅花鹿兄弟趕出村子，因為認為他們一人太吵鬧、另一人又喜歡宅在家，「實在太古怪」。

由中華民國身心障礙聯盟出版的「公雞不見了」是書市中少見探討身心障礙者權益的繪本，藉由幸福村裡多元的動物角色，涵蓋了視覺障礙者、聽覺障礙者、肢體障礙者、情緒障礙者等，藉由他們的互動彰顯障礙者生活困境，也體現彼此認識、尊重及理解的重要，有助營造無障礙的環境並提供足夠的社會支持。

身心障礙聯盟秘書長滕西華受訪時表示，過去教育並不著重平權觀念，很多人因生活缺乏相關經驗，面對身心障礙者時會產生「想像的恐懼」，如有些人會說「看到輪椅族心情不好」、「覺得障礙者髒髒的」。如果有機會了解、接觸，有助理解，可消弭不安。

滕西華說，小孩看到障礙者的眼光是「純真」的，他們很自然的認為「缺什麼補什麼」，不會把輪椅、助聽器輔具等冠上污名，就像眼鏡只是協助人們看清楚東西，所有的輔具都只是為了要便利人們的生活。

透過繪本，滕西華說，希望家長和孩子一起閱讀「公雞不見了」，也可從孩子的眼光看世界，了解每個人各有不同，應尊重差異，且每個人都需要幫助，無須「以貌取人」、「歧視」的眼光看跟自己不一樣的人。

繪本讀者、國小二年級的黃悅表示，看完「公雞不見了」學習到很多，包含自己有錯就要講出來並改進，且「應體會別人的感受，讓身心障礙者也可以在每個地方活動」，且在尊重障礙者意願下，適時地伸出援手，可以讓世界更美好。（編輯：方沛清）1070826

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