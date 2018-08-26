悼念馬侃 越南美僑赴河內紀念碑獻花致意

（中央社河內26日綜合外電報導）在越南首都河內市內寧靜的竹帛湖邊，矗立美國聯邦參議員馬侃51年前駕軍機遭越共擊落的紀念碑。數名住在河內的美國僑民今天前往紀念碑前獻花，悼念25日以81歲之齡病逝的馬侃。

褪色的紀念碑上刻文寫著：「1967年10月26日，河內軍民在竹帛湖（Truc Bach Lake）逮捕美國海軍飛行員少校馬侃（John Sidney McCain）。」紀念碑還包括一片破損機翼的雕刻，前方還刻著一名雙手高舉下跪的飛行員，以紀念當年這起事件。

自稱獨立行事的共和黨人馬侃，2008年曾代表共和黨參選美國總統敗北，後來成為對美國總統川普批評最力的人士之一。25日他因腦癌病逝。