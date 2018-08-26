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中央社

悼念馬侃 越南美僑赴河內紀念碑獻花致意

中央社2018/08/26 18:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內26日綜合外電報導）在越南首都河內市內寧靜的竹帛湖邊，矗立美國聯邦參議員馬侃51年前駕軍機遭越共擊落的紀念碑。數名住在河內的美國僑民今天前往紀念碑前獻花，悼念25日以81歲之齡病逝的馬侃。

褪色的紀念碑上刻文寫著：「1967年10月26日，河內軍民在竹帛湖（Truc Bach Lake）逮捕美國海軍飛行員少校馬侃（John Sidney McCain）。」紀念碑還包括一片破損機翼的雕刻，前方還刻著一名雙手高舉下跪的飛行員，以紀念當年這起事件。

自稱獨立行事的共和黨人馬侃，2008年曾代表共和黨參選美國總統敗北，後來成為對美國總統川普批評最力的人士之一。25日他因腦癌病逝。

根據河內紀念碑上的刻文，馬侃當年駕駛的軍機和其餘9架美國海軍飛機，同一天遭北越軍方擊落。馬侃2009年重返越南時，曾親臨這座紀念碑。

馬侃當時墜落後被拖出竹帛湖，接下來5年半內被關在有「河內希爾頓」（Hanoi Hilton）之稱的惡名昭彰北越戰俘監獄「火爐監獄」（Hoa Lo prison），並成為備受矚目的戰俘。馬侃曾說，他和其他戰俘在獄中遭到虐待；越南政府則否認。

住在河內的美國人吉布（Robert Gibb）今天上午聽聞馬侃逝世消息後，來到紀念碑前放上一束黃菊花。他告訴路透社：「我覺得必須來到這裡，帶上一些鮮花。」

大部分前來致意的美國人都帶來鮮花，其中一名男性獻上一面折疊的美國國旗。吉布說：「我在美國總統大選很少投票，最後一次就是投給他（馬侃）。他墜落在這裡的那一刻，永遠改變他的人生。」

越南1967年在竹帛湖畔事發現場豎立一座雕像，並曾在1980年代和1990年代翻新紀念碑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070826

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