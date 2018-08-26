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娛樂

與阿娟合作出好默契　黃子佼：再忙都捨不得推辭

娛樂中心／綜合報導2018/08/26 18:25
▲阿娟與黃子佼一同主持。（圖／新視紀整合行銷提供, 2018.08.26）
▲阿娟與黃子佼一同主持。（圖／新視紀整合行銷提供, 2018.08.26）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，客委會與原民會協辦的臺灣原創流行音樂大賽今年邁入第15年，本周日舉辦決賽，主持人由三金御用主持人黃子佼偕同活力DJ阿娟主持。開場表演則是新生代音樂組合台客電力公司，搭檔台灣音樂國寶文夏，獻唱電音版「媽媽請妳也保重」。


▲黃子佼（右）與阿娟是第6度合作主持該活動。（圖／新視紀整合行銷提供, 2018.08.26）

黃子佼與阿娟是第6度合作主持該活動，阿娟表示：「跟佼哥多次受邀主持，也是因為我們的默契還不錯啦！」黃子佼表示：「這是我第七年主持，一個割捨不下的工作，明明知道一定五小時起跳，是一場馬拉松，但每一次主持完的餘韻，那些聽到好歌的快感，總讓我割捨不下，再忙都不捨得推辭的工作。」

阿娟也表示，每次在現場主持也是種另類享受，因為每種語言都很漂亮、發音部位很細緻，特別是不少入圍者是素人，音樂創作上沒包袱，為了比賽完全放手一搏，所以很多歌曲題材很熱血結合時事、社會現象，唱出小人物的心聲，創作者分享創作理念與故事，更讓人動容有感。台客電力公司也曾參賽臺灣原創流行音樂大賽並獲獎，首次與台灣音樂國寶文夏合作，台客電力公司表示：「因為文夏老師是台灣原創音樂先驅，將經典歌曲改編成電音，難度很高。而且老師音樂想法很先進，常freestyle，雙方合作起來非常有趣，受益良多。」


▲台客電力公司與台灣音樂國寶文夏（中）合作。（圖／新視紀整合行銷提供, 2018.08.26）

文夏對於音樂要求很嚴謹，曾有一次在國父紀念館與合唱團合作，求好心切的他因為鋼琴伴奏的幾個音節不夠到位，要求不斷練習，個性隨和的他為了音樂不夠精準，竟然動怒嚴厲斥責，也讓人見識到文夏對於音樂一絲不苟的態度，高齡90歲的他，身體硬朗且一直有創作，至今還有許多新歌未發表。

關鍵字臺灣原創流行音樂大賽文夏黃子佼台客電力公司
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