亞運射箭27日戰韓國 竹市府大廳直播加油

而女子反曲弓團體賽部分，中華女團在資格賽名列第2種子，16強輪空，譚雅婷、雷千瑩與彭家楙，8強賽時先以6比2贏印度，接著4強賽再勝中國，這是中華女子射箭代表隊，繼2002釜山亞運之後，女團首度挺進決賽，將於明天上午10時55分迎戰南韓。

潘宇平與陳怡瑄聯手在亞運複合弓混雙對抗賽，一路過關斬將闖進4強，準決賽再以153比138大勝伊朗，挺進決賽，將於台灣時間27日下午3時10分對上南韓，爭奪最高榮譽金牌。

亞運最前線（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）亞運射箭陳怡瑄與潘宇平的複合弓混雙譚雅婷、雷千瑩與彭家楙的女子反曲弓團體，先後闖進決賽，新竹市政府27日將於市府大廳直播金牌賽事，邀民眾為選手加油。

中華女子射箭隊教練倪大智賽後表示，闊別16年，非常開心再次問鼎金牌戰，小將們頂住壓力，一箭一箭地射、一分一分地拿下，已經追平2002年釜山亞運隊史最佳的銀牌成績，對於27日的金牌戰他充滿信心，將繼續努力，把金牌帶回台灣。

新竹市政府今天發新聞稿表示，亞運女子反曲弓團體賽、複合弓混合對抗賽的金牌戰，都將在明天登場，為了幫選手們打氣，將分別在27日上午10時30分、下午3時，在市府大廳直播兩場金牌賽事，邀民眾齊聚，為中華小將們加油。

此外，就讀國立清華大學體育系的杜柏緯，首次參加亞運男子49公斤量級拳擊賽，明天也將對上菲律賓選手，爭取八強門票。杜柏緯表示，將全力以赴，力拚晉級。（編輯：吳協昌）1070826