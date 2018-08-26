地方萬花筒》彰化大城台西「溪王祭」　習俗流傳近一世紀

農曆七月是中元普渡的日子，也是彰化縣大城鄉緊鄰濁水溪出海口的台西村每年一度「溪王祭」的日子。台西村民每到農曆七月十六日就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」，祭拜隊伍可達300公尺最少1千人，當地民眾人手一柱香，面向濁水溪以虔誠之心，祭天、祭地，祭水神，祈求庇佑河水不氾濫，確保居民生命財產財產安全，拜溪王習俗至今已有99年，彰化縣文化局26日也派人訪視記錄，希望能保存為彰化縣無形文化資產的一部分。



▲大城鄉台西村民每到農曆七月十六日，就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

大城鄉台西村是緊鄰濁水溪出海口的小村莊，每逢暴雨過境經常潰堤成災，沿岸居民為求平安，在每年農曆七月十六日舉辦「溪王祭」習俗，下午時辰一到，台西村民循傳統挑起扁擔竹籃步行走上濁水溪堤防，擺上供品祭拜溪王祈求平安。

當地耆老指出，濁水溪早年未有完善治水工程，沿岸的彰化二水至大城鄉居民常飽受洪患之苦，據傳1920年農曆七月十六日，一場颱風過境，濁水溪暴漲又遇上海水倒灌，溪水、海水衝破堤防，頓時淹漫台西村，村民生命受威脅，當地信仰顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此散去，因此每年農曆七月十六日，成為拜溪王的日子。



▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

台西村民許奕結表示，拜溪王是當地重要信仰，相傳三十多年前在雲林有村民要划船過溪回家，卻遇濁水溪暴漲，突然有兩盞明燈出現，提燈人表示跟著燈走，過溪後，燈不見了，回頭看水位依然高漲，村民認為是溪王保佑，習俗至今99年從未中斷。



▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

連日午後大豪雨，村民們一度擔心下雨延後，幸好中午後天氣放晴，村民們挑著扁擔、吊籃，裡頭裝滿三牲、肉粽、水果等供品，小孩就幫忙提紙錢，一起到濁水溪下海墘七號堤防道路口拜溪王，隨著乩童起乩，揮舞神器請示溪王後，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安，儀式才告一段落。



▲大城鄉台西村民每到農曆七月十六日，就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

台西村民許震唐說，以前祭拜隊伍可達300公尺最少1千人，可惜近年因為人口老化與當地污染問題，人口流失不少，祭拜的人越來越少，擔心這近百年的習俗將消逝，所以年年來記錄，希望保留文化精髓。