NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

地方萬花筒》彰化大城台西「溪王祭」　習俗流傳近一世紀

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/26 19:59
▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)
▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

農曆七月是中元普渡的日子，也是彰化縣大城鄉緊鄰濁水溪出海口的台西村每年一度「溪王祭」的日子。台西村民每到農曆七月十六日就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」，祭拜隊伍可達300公尺最少1千人，當地民眾人手一柱香，面向濁水溪以虔誠之心，祭天、祭地，祭水神，祈求庇佑河水不氾濫，確保居民生命財產財產安全，拜溪王習俗至今已有99年，彰化縣文化局26日也派人訪視記錄，希望能保存為彰化縣無形文化資產的一部分。


▲大城鄉台西村民每到農曆七月十六日，就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

大城鄉台西村是緊鄰濁水溪出海口的小村莊，每逢暴雨過境經常潰堤成災，沿岸居民為求平安，在每年農曆七月十六日舉辦「溪王祭」習俗，下午時辰一到，台西村民循傳統挑起扁擔竹籃步行走上濁水溪堤防，擺上供品祭拜溪王祈求平安。

當地耆老指出，濁水溪早年未有完善治水工程，沿岸的彰化二水至大城鄉居民常飽受洪患之苦，據傳1920年農曆七月十六日，一場颱風過境，濁水溪暴漲又遇上海水倒灌，溪水、海水衝破堤防，頓時淹漫台西村，村民生命受威脅，當地信仰顯榮宮主祀五府千歲顯靈，化身乩童扛著武轎跳到濁水溪與溪王協調，最後乩童體力不支被沖上岸，但洪水也就此散去，因此每年農曆七月十六日，成為拜溪王的日子。


▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

台西村民許奕結表示，拜溪王是當地重要信仰，相傳三十多年前在雲林有村民要划船過溪回家，卻遇濁水溪暴漲，突然有兩盞明燈出現，提燈人表示跟著燈走，過溪後，燈不見了，回頭看水位依然高漲，村民認為是溪王保佑，習俗至今99年從未中斷。


▲村民跟著乩童一起到濁水溪下海墘堤防道路口拜溪王，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

連日午後大豪雨，村民們一度擔心下雨延後，幸好中午後天氣放晴，村民們挑著扁擔、吊籃，裡頭裝滿三牲、肉粽、水果等供品，小孩就幫忙提紙錢，一起到濁水溪下海墘七號堤防道路口拜溪王，隨著乩童起乩，揮舞神器請示溪王後，再燒銀紙祭祀濁水溪的孤魂野鬼，祈求風調雨順，闔家平安，儀式才告一段落。


▲大城鄉台西村民每到農曆七月十六日，就會挑著吊籃裝供品，到濁水溪河床拜「溪王」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

台西村民許震唐說，以前祭拜隊伍可達300公尺最少1千人，可惜近年因為人口老化與當地污染問題，人口流失不少，祭拜的人越來越少，擔心這近百年的習俗將消逝，所以年年來記錄，希望保留文化精髓。

關鍵字溪王祭中元普渡濁水溪台西村大城鄉溪王
戰勝缺陷　聽障撞球賽撞出精采人生黑夜倒路旁　一度以為是「見鬼」

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan