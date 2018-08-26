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豪雨農損累計破5億元 嘉義縣占7成

中央社2018/08/26 19:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）中南部豪雨釀災導致農損，農委會今天表示，截至下午5時，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，占比達71%。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地發生水災，行政院農業委員會今天公布最新農業災損報告。

農委會指出，截至今天下午5時，農業產物估計損失計5億6311萬元，其中以嘉義縣損失4億152萬元（占71%）、台南市損失1億1197萬元（占20%）、高雄市損失2346萬元（占4%）、雲林縣損失1749萬元（占3%）、屏東縣損失675萬元（占1%）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額6899萬元（含養蜂損失94萬元），農作物被害面積為2799公頃，損害程度15%，換算無收穫面積433公頃。

受損作物主要為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等），被害面積286公頃，損害程度20%，換算無收穫面積58公頃，損失金額695萬元，其次為食用番茄、落花生、西瓜及食用玉米等。

畜產損失金額總計為1億7853萬元，受損畜禽主要為雞154.6萬隻、受損金額1億1448萬元，其次為豬、鴨、鵝等；漁產估計損失金額則為3億1446萬元，主要是虱目魚受損212公頃、受損金額1億2665萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等受損所致。

至於民間設施，估計損失金額為113萬元，主要為雲林縣、屏東縣、台南市農業設施受損及屏東縣堆肥舍半倒。

農委會指出，災情報告資料將持續更新，目前嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及雲林縣都已公告為現金救助及低利貸款地區。（編輯：唐聲揚）1070826

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