豪雨農損累計破5億元 嘉義縣占7成

（中央社記者吳欣紜台北26日電）中南部豪雨釀災導致農損，農委會今天表示，截至下午5時，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，占比達71%。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地發生水災，行政院農業委員會今天公布最新農業災損報告。

農委會指出，截至今天下午5時，農業產物估計損失計5億6311萬元，其中以嘉義縣損失4億152萬元（占71%）、台南市損失1億1197萬元（占20%）、高雄市損失2346萬元（占4%）、雲林縣損失1749萬元（占3%）、屏東縣損失675萬元（占1%）較為嚴重。