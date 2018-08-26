影／雨停淹更深！空拍片揭北門慘況　居民：被遺忘的地方

連日暴雨橫掃南台灣，高雄、台南、屏東等地淹水災情頻傳，多處更是瞬間成「汪洋一片」，令民眾既無奈又無助。大雄空拍團隊昨（ 25 ）日冒雨挺進台南市北門區淹水村莊，發現部分區域淹水狀況比 88 風災更慘重，食物補給和救援行動卻顯得緩慢無援，從拍下的畫面可見，錦湖社區、北門國中無處不淹，讓當地居民無奈嘆：「身處被遺忘的地方阿！」

北門區的錦湖國小逢雨必淹，由於錦湖的聯外道路都被大水阻隔，校長想了解校內狀況，便請託大雄空拍團隊前往拍攝。從他們昨日在臉書粉絲專頁 po 出的影片可見，許多社區都成了水鄉澤國，甚至有部分區域的淹水狀況超越 88 水災，眼見開學日在即，多所學校卻遭無情大水淹沒，錦湖國小更是在暴雨來襲當下就已滅頂， 3 天來水位仍未退去。



▲台南錦湖國小災情慘重。（圖／大雄空拍提供）

「大雄空拍」指出，雖雨勢停歇，但錦湖、新圍部落卻無雨仍淹水，且水位越漲越高，眼見狀況危急，區公所、消防隊、國軍立即動用膠筏及救生艇，撤離約 50 人。事實上，錦湖社區數十年來逢雨必淹，不僅情況沒改善，還越來越糟，讓「大雄空拍」無奈嘆「常態性的淹水，一代接一代，只因...這是偏鄉...」當地居民則表示，目前問題在於，水由東邊鹽水、學甲頂州往下流，但被西邊 61 號快速道路擋住，因此水都積在村內無法排出，唯一慶幸的是沒有停電，否則真的不知道該如何是好。



▲水位越漲越高，居民涉水、寸步難行。（圖／大雄空拍提供）

影片曝光後，網友紛紛留言「每看一次，心情就更沉悶」、「只要是北中出來的一定有過涉水上課，希望水快退去」、「北門鄉親辛苦了」、「兩條河夾在兩邊，地勢低，真的辛苦當地居民了」，替他們加油打氣外，也盼早日恢復家園。