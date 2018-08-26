考試院應否聲請年改釋憲 考委多持保留態度

黃錦堂說，年改法案是考試院所掌理重大法案，聲請釋憲與否，以考試院身為「文官保障院」立場，應該妥為討論。所謂「妥為討論」，包括考試院或銓敘部幕僚應妥為研議然後提出報告，交付全院審查會詳為審查，作成審查報告，再送到院會，由院會作成最終的決定，這樣才符合正當法律程序及考試院的議案討論程序。

不過，考試院是否適合聲請釋憲，多位考試委員持保留態度。根據日前考試院會會議紀錄指出，考試委員黃錦堂認為，對於重大的議案應經過慎重的處理過程。

考試委員趙麗雲認為，考試院聲請釋憲，並非不可為，但擔憂是否因此妨礙到其他釋憲案的空間。她建議，應先審酌可舉疑義訴求為何，更需釐清考試院所訴求的標的與受年改影響，可依法聲請釋憲者的訴求是否有競合關係等。

趙麗雲指出，考試院自提公務人員退休撫卹法草案版本與立法院審定版本之間，差異爭點只有3項，因此而主張有違「比例原則」聲請釋憲，是否可能反而壓縮退休人員聲請信賴保護、不溯既往疑義的解釋空間，此舉如果對最終釋憲結果無益，甚至因訴求競合可能有害，因此考試院是否聲請釋憲，應該審慎。

根據考試院院會紀錄指出，考試委員陳慈陽表示，「本院不適合聲請釋憲」。他建議考試院應儘速審議公務人員基準法草案，以落實憲定職掌。

此外，考試委員張明珠也主張，考試院應該嚴肅面對此議題，內部應該先作理性、冷靜的探討，不宜於未作嚴謹討論與形成共識下，先作結論。

對於考委的發言，考試院長伍錦霖表示，考試院提出的年金改革法案的草案，與立法院三讀通過的版本，「在重要的法理原則上，尚無重大差異」。未來主管部會，如因行使職權適用法令，發生牴觸憲法相關疑義，研提聲請釋憲案建請考試院層轉至司法院時，屆時考試院當依法定程序辦理。（編輯：謝佳珍）1070826