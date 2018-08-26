NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

考試院應否聲請年改釋憲 考委多持保留態度

中央社2018/08/26 19:03
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者李淑華台北26日電）年改上路，考試院是否聲請釋憲，9月初將明朗。多位考試委員日前在考試院會中持保留態度，考委陳慈陽認為，考試院不適合聲請釋憲；黃錦堂主張重大議案應慎重、妥為討論。

考試院9月7日將舉辦就職四週年記者會，對於是否由年改法案主管機關銓敘部針對年金改革案提出釋憲，屆時銓敘部長周弘憲可望明確表達立場。

不過，考試院是否適合聲請釋憲，多位考試委員持保留態度。根據日前考試院會會議紀錄指出，考試委員黃錦堂認為，對於重大的議案應經過慎重的處理過程。

黃錦堂說，年改法案是考試院所掌理重大法案，聲請釋憲與否，以考試院身為「文官保障院」立場，應該妥為討論。所謂「妥為討論」，包括考試院或銓敘部幕僚應妥為研議然後提出報告，交付全院審查會詳為審查，作成審查報告，再送到院會，由院會作成最終的決定，這樣才符合正當法律程序及考試院的議案討論程序。

考試委員趙麗雲認為，考試院聲請釋憲，並非不可為，但擔憂是否因此妨礙到其他釋憲案的空間。她建議，應先審酌可舉疑義訴求為何，更需釐清考試院所訴求的標的與受年改影響，可依法聲請釋憲者的訴求是否有競合關係等。

趙麗雲指出，考試院自提公務人員退休撫卹法草案版本與立法院審定版本之間，差異爭點只有3項，因此而主張有違「比例原則」聲請釋憲，是否可能反而壓縮退休人員聲請信賴保護、不溯既往疑義的解釋空間，此舉如果對最終釋憲結果無益，甚至因訴求競合可能有害，因此考試院是否聲請釋憲，應該審慎。

根據考試院院會紀錄指出，考試委員陳慈陽表示，「本院不適合聲請釋憲」。他建議考試院應儘速審議公務人員基準法草案，以落實憲定職掌。

此外，考試委員張明珠也主張，考試院應該嚴肅面對此議題，內部應該先作理性、冷靜的探討，不宜於未作嚴謹討論與形成共識下，先作結論。

對於考委的發言，考試院長伍錦霖表示，考試院提出的年金改革法案的草案，與立法院三讀通過的版本，「在重要的法理原則上，尚無重大差異」。未來主管部會，如因行使職權適用法令，發生牴觸憲法相關疑義，研提聲請釋憲案建請考試院層轉至司法院時，屆時考試院當依法定程序辦理。（編輯：謝佳珍）1070826

關心下一波降雨防災 陳菊現...豪雨農損累計破5億元 嘉...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan