安倍爭取連任自民黨總裁 有望成在位最久首相

日本目前在位最久首相是桂太郎，他在1901至1913年間3度出任首相。如果安倍贏得總裁選舉後，續任首相到明年11月，加計他2006至2007年首度擔任首相時的時間，他在位時間將超過桂太郎的2886天，成為日本歷來在位最久首相。

自民黨（LDP）黨魁選舉定於9月20日舉行，安倍料將擊敗前防衛大臣石破茂。由於自民黨所領導執政聯盟掌控國會，贏得黨魁選舉者自然成為首相，安倍將可續任首相3年，繼續領導這個世界第3大經濟體。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相安倍晉三今天宣布，他將爭取連任自由民主黨總裁。儘管安倍近來民調支持率平平，仍料將勝選連任，有望成為日本在位時間最久首相，得以繼續推動他修改和平憲法的夢想。

安倍訪問日本西南部時告訴記者：「我有責任回應人民的付託。我決心以自民黨總裁和首相身分再領導日本3年。」他表示，未來施政將聚焦日本社會快速老化帶來的人口問題，也將注意「變動不居的混亂國際情勢」。

分析家表示，安倍看來篤定可蟬聯自民黨黨魁，因為他執掌政權已近6年，能夠以內閣職位和其他好處吸引黨內支持者，封殺政敵。此外，由於反對黨勢力很弱，他的支持度雖然不高，也無關緊要。

安倍2012年第2度出任首相，承諾以「安倍經濟學」政策重振日本因通貨緊縮而停滯不前的經濟，以及加強國防力量。他推動提升國防支出，並且放寬憲法對自衛隊的限制，但是在經濟方面，日本銀行雖採取極寬鬆貨幣政策，仍未能讓通貨膨脹率達到2%目標。

一旦安倍勝選連任黨魁，得以擔任更久的首相，據料除了在經濟方面力求安定，在安全政策方面，可能推動修訂戰後憲法主張和平主義的第9條，以釐清日本自衛隊曖昧不明的地位。這個條款字面上禁止維持武裝力量，但後來被解釋為允許有自衛隊。

但他是否真會修憲也受到質疑，因為這項提議引發爭議，而且修憲程序在政治上有風險。修憲必須獲得國會兩院2/3多數議員同意，而且得獲公投過半通過。

美國哥倫比亞大學榮譽教授柯蒂斯（Gerry Curtis）表示：「在我看來，他的政治主張中唯一具體項目是修憲，而那不太可能成功。」

譚普大學（Temple University）日本校區亞洲研究主任金斯頓（Jeffrey Kingston）則說：「安倍就像塊冷掉的披薩，難以激起民眾熱情，但他仍會贏得勝利，因為他對自民黨內的潛在對手或是加以吸收，或是逐退和脅迫他們；此外因為反對黨已自我毀滅，他也不必擔憂民調支持度不高。」（譯者：林治平）1070826