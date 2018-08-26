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中央社

教廷前大使：教宗5年前就知性侵事件 應請辭

中央社2018/08/26 20:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社波士頓／都柏林26日綜合外電報導）教廷前高階官員維甘諾指控，羅馬天主教教宗方濟各上月接受被控性侵的美國知名樞機主教麥卡里克辭職，事實上教宗5年前就獲知他的罪行，因此維甘諾呼籲教宗下台。

方濟各（Pope Francis）本週末訪問愛爾蘭期間，大主教維甘諾（Carlo Maria Vigano）致函保守的天主教媒體。在長達11頁的信中，維甘諾表示，他2013年就告訴教宗，樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）面臨大量性侵低階神父和神學院學生的指控。

針對維甘諾的信，教廷官員今天拒絕評論。

一份檢討報告的結論指出，麥卡里克性侵一名16歲男孩的指控相當可靠後，麥卡里克成為當代人記憶中第一位辭去教會領導職務的樞機主教。

他是被控犯下性侵的最高階教會官員之一。美國「波士頓環球報」（Boston Globe）2002年率先披露天主教會性侵醜聞，此後有關神職人員性侵孩童和主教隱瞞這類醜聞的報導層出不窮，令擁有12億教徒的天主教深受震撼。

保守的「全美天主教紀錄」（National CatholicRegister）報導，維甘諾在信中表示，他2013年6月將麥卡里克面臨的性侵指控，告訴不久前剛被樞機主教團推選為教宗的方濟各。當時維甘諾是教廷駐美大使。

維甘諾表示：「起碼從2013年6月23日開始，他（方濟各）就知道麥卡里克是累犯。」

「教宗方濟各必須身先士卒，為隱瞞麥卡里克罪行的樞機主教和主教樹立良好典範，和這些人一起辭職。」（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070826

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