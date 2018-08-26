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娛樂

王仁甫益智節目首題就掛掉　雪恥竟找她當救兵

記者吳維書／台北報導2018/08/26 20:29
▲王仁甫（左）找老婆季芹一起雪恥。（圖／17Media提供 , 2018.8.26）
▲王仁甫（左）找老婆季芹一起雪恥。（圖／17Media提供 , 2018.8.26）

藝人王仁甫與愛妻季芹25日參加益智直播節目《17好聰明》，王仁甫上次挑戰節目第一題就掛掉，創下節目至今最低紀錄，也因為這個例子，主持人謝震武不斷告誡所有來賓，「活著最重要。」季芹笑喊，「今天來了才知道我身負重任，壓力超大的。」王仁甫表示，「剛在休息室，連妝髮師都跟我說，雖然你沒有來，可是我們這邊每個禮拜都會聽到你的名字。」

王仁甫雖然自信喊出「雪恥」口號，但第一題竟然又碰上宮廟題「請問台北行天宮正殿供奉的主神是哪尊神明？土地公、媽祖、關聖帝君、財神爺」夫妻兩人坦言並無拜拜習慣，無奈又遇到這類題目，兩人思索討論後，一致選擇關聖帝君，總算安然過關，王仁甫興奮跪地歡呼，「我感覺像在世足賽踢進一球啊！」現場所有人笑翻。


▲王仁甫跪地歡呼。（圖／17Media提供 , 2018.8.26）

兩人一路過關斬將，答到第6題「以牙還牙，以眼還眼的法律精神，出自哪部法典？漢摩拉比法典、大清律例、拿破崙法典、君士坦丁法典」季芹選擇錯誤答案，其他組的黃瑄補充，「我在歐洲度蜜月時，看過這個法典，應該是漢摩拉比法典。」季芹聞言立刻轉頭對老公大喊，「就跟你說，叫你帶我去歐洲玩你就不肯，每次都在東南亞混，我都不知道這些事。」最後王仁甫承諾會帶老婆去歐洲玩。

關鍵字17好聰明王仁甫季芹
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