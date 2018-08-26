王仁甫益智節目首題就掛掉　雪恥竟找她當救兵

藝人王仁甫與愛妻季芹25日參加益智直播節目《17好聰明》，王仁甫上次挑戰節目第一題就掛掉，創下節目至今最低紀錄，也因為這個例子，主持人謝震武不斷告誡所有來賓，「活著最重要。」季芹笑喊，「今天來了才知道我身負重任，壓力超大的。」王仁甫表示，「剛在休息室，連妝髮師都跟我說，雖然你沒有來，可是我們這邊每個禮拜都會聽到你的名字。」

王仁甫雖然自信喊出「雪恥」口號，但第一題竟然又碰上宮廟題「請問台北行天宮正殿供奉的主神是哪尊神明？土地公、媽祖、關聖帝君、財神爺」夫妻兩人坦言並無拜拜習慣，無奈又遇到這類題目，兩人思索討論後，一致選擇關聖帝君，總算安然過關，王仁甫興奮跪地歡呼，「我感覺像在世足賽踢進一球啊！」現場所有人笑翻。