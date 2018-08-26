李哲輝不再追球跑 雙李配首進亞運男雙羽球4強

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）過去李哲輝只要看到球來就打，就算是自己不舒服的位置也照打不誤，這次亞運他不再追著球打，失誤率降低，隊友李洋也虧說：「好打太多了，我都快哭了。」
台灣羽球「雙李配」李洋、李哲輝，今天在雅加達—巨港亞運羽球男子雙打8強，以21比16、21比16拍下南韓組合挺進4強，包括女單世界球后戴資穎與男單一哥周天成在內，今年共有3組人馬闖進4強，創下台灣羽球在亞運的最佳成績。
李哲輝表示，自己年輕、速度快，所以防守的面可以抓很大，但有時隊友早已站定腳步，可以舒服處理的球，他都直接搶去打，最後都是失誤收場，直到2天前，他才想通。
李洋解釋，李哲輝對球的感覺很敏銳，所以只要球一過來，都有辦法打得到，李哲輝則不好意思地說：「只是最後都失誤。」
對於為什麼會一夕之間想通，中華隊總教練張政雄說：「因為他們想贏啊，亞運是代表國家出賽，跟平常的比賽不一樣，這些問題過去也都說過。」看到球員的改變，他則說：「既然都打到這裡了，當然希望能挑戰金牌。」
由於羽球不打銅牌戰，因此晉級4強後也確保一定有獎牌入袋，而「雙李配」李洋、李哲輝，也成為台灣羽球史上，第一組拿下亞運獎牌的組合，李哲輝說：「很開心。」
李洋則表示，今年世界羽球錦標賽，學長陳宏麟與王齊麟，拿下隊史首面世錦賽銅牌，「宏麟他們也在世錦賽突破了，我們直到打進8強後，覺得也有這個機會。」至於能夠拿到獎牌，他也老實地說：「這是當初真的沒有想到的。」（編輯：張芷瑄）1070826