李哲輝不再追球跑 雙李配首進亞運男雙羽球4強

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）過去李哲輝只要看到球來就打，就算是自己不舒服的位置也照打不誤，這次亞運他不再追著球打，失誤率降低，隊友李洋也虧說：「好打太多了，我都快哭了。」

台灣羽球「雙李配」李洋、李哲輝，今天在雅加達—巨港亞運羽球男子雙打8強，以21比16、21比16拍下南韓組合挺進4強，包括女單世界球后戴資穎與男單一哥周天成在內，今年共有3組人馬闖進4強，創下台灣羽球在亞運的最佳成績。

李哲輝表示，自己年輕、速度快，所以防守的面可以抓很大，但有時隊友早已站定腳步，可以舒服處理的球，他都直接搶去打，最後都是失誤收場，直到2天前，他才想通。