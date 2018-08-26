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中央社

宜蘭兩起溺水事件 一死一傷

中央社2018/08/26 20:38
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭今天接連發生兩起溺水事件。國立台灣大學方姓男研究生下午在南澳澳花瀑布戲水時，不慎溺水，經醫護人員搶救後，還是宣告死亡。

此外，桃園縣消防局林姓女隊員下午在頭城戲水時，不慎遭浪捲走，她被救起時，意識不清，晚間還在醫院接受插管治療。

宜蘭縣消防局表示，下午3時10分獲報，來自台北的方姓男子在南澳鄉澳花瀑布戲水時，不慎溺水。他被現場遊客救起時已經沒有生命徵象，當地警消之後派救護車，將方男送往羅東聖母醫院急救。

據了解，方男是台大研究所的學生，事發時現場有民眾見到他在水中載浮載沉，隨即將他救起後實施CPR（心肺復甦術），但警消到達現場時，已無呼吸心跳。

聖母醫院表示，現年23歲的方男經過搶救後無效，於晚間6時30分宣告死亡。

此外，宜蘭縣消防局於下午3時13分也獲報，周姓男子與林姓女子於頭城鎮濱海路二段海邊戲水時，不慎遭海浪捲走。

警消調查，周男當時被現場遊客緊急拉起上岸，無明顯外傷，但林女一度不見身影，經現場民眾搜索一陣子後，才在岸邊發現她被海浪打上岸，但已無生命徵象，被送往礁溪杏和醫院急救。

杏和醫院表示，林女經急救後雖已恢復心跳，但意識不清，已經插管並送往國立陽明大學附設醫院急救。

據了解，周男及林女都是桃園市政府消防局的隊員，兩人都是利用休假時，自行前往戲水。（編輯：方沛清）1070826

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